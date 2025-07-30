За три роки чинності програми «Гранти для переробних підприємств» держава інвестувала в розвиток переробної промисловості понад 5,1 мільярда гривень

Розвиток українських виробників і залучення інвестицій в реальний сектор — сталі пріоритети державної промислової політики. Три роки тому було започатковано грантову програму для переробних підприємств, за якою вони можуть отримати до 8 млн грн на оновлення виробничих фондів та придбання нового обладнання.

«За цей час 1027 підприємств з усіх областей України одержали державну підтримку на суму понад 5,1 мільярда гривень. Уряд систематично розширює програму, враховуючи виклики воєнного часу, запити бізнесу, нові технологічні тренди та галузеві потреби», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Найактивніше можливостями програми користувалися підприємства Києва, Дніпропетровської, Київської, Одеської, Львівської, Харківської та Вінницької областей. Серед отримувачів грантів найбільше виробників харчових продуктів, меблів, металовиробів, продукції з деревини, поліграфії, текстилю.

Ключові зміни в програмі за три роки:

2023-й

— для підприємств, які працюють або планують розпочати роботу на деокупованих територіях, запроваджено гранти до 80% вартості проєкту, спрощено конкурсні вимоги та передбачено компенсацію частини власного внеску з місцевих бюджетів;

— до банків-партнерів програми вслід за Ощадбанком долучились й інші банки, у яких держава володіє понад 50% акцій;

— уточнено вимоги до заявників: відсутність податкового боргу, прозорість структури власності та життєздатність бізнес-плану;

2024-й

— виробники дронів отримали пільгові умови — держава фінансує до 80% вартості проєкту;

— пільгові умови розширено на підприємства з територій активних бойових дій і бізнес поліграфічної галузі;

— на запит бізнесу змінено вимоги до кількості створених робочих місць: тепер незалежно від суми гранта їх потрібно створити мінімум п’ять (раніше: від 5 до 25 залежно від суми гранта), але в будь-якому разі виробник має протягом трьох років сплатити ЄСВ із зарплати нових працівників на суму не менш як 20% від суми гранта;

2025-й

— у квітні програму розширено на новий напрям «Зроблено для Перемоги» — виробники комплектуючих озброєння та військової техніки можуть отримати до 8 млн грн на розвиток своїх потужностей;

— у липні Кабінет Міністрів затвердив нову редакцію Порядку реалізації програми.

Запроваджено ще один новий напрям — гранти на відновлення виробничих потужностей, які постраждали від російської збройної агресії (до 16 млн грн, але не більш як фактично підтверджені збитки).

Додано можливість повторної участі у програмі за умови виконання попереднього договору.

Для підприємств, які купують обладнання українського виробництва, встановлено пільгові умови співфінансування: 70% державний грант, 30% власний внесок.

Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Грантові кошти можна спрямовувати на R&D — дослідження для виробництва нової продукції.

Програма фінансується з двох джерел:

— бюджетні кошти (зокрема донорські внески до Фонду відновлення та трансформації економіки), накази про надання грантів з бюджету видає Мінекономіки в межах плану щомісячних бюджетних асигнувань;

— Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, накази про надання грантів видає Державна служба зайнятості на основі інформації від Мінекономіки.

Як скористатися програмою та хто може взяти участь

Максимальна сума гранта на розвиток — 8 млн грн, на відновлення — 16 млн грн (але не більш як сума фактично підтверджених збитків).

Гранти надають підприємцям, які:

— вже працюють у переробній промисловості і планують розширити виробництво;

— планують реалізовувати проєкт з переробки (КВЕД С);

для фінансування:

— придбання, доставки та запуску нового обладнання;

— розширення та модернізації наявних виробничих потужностей;

— відновлення потужностей, які постраждали через збройну російську агресію.

Формат підтримки — співфінансування:

— 50/50 — для більшості підприємств;

— 70/30 — в разі закупівлі обладнання тільки українського виробництва;

— 80/20 — для виробників безпілотників, поліграфії, підприємств у зонах бойових дій та підприємств, постраждалих від обстрілів.

Умови використання грантів:

— бізнес має створити понад п’ять робочих місць;

— працювати щонайменше три роки, щоб повернути грантові кошти через податки та збори.

Програма «Гранти для переробних підприємств» — частина державної політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на розвиток виробництва, підтримку внутрішнього ринку та збільшення експорту продукції з високою доданою вартістю.

Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства