Ритмічна та прогнозована фінансова допомога — одна із ключових передумов посилення України і нашої перемоги над ворогом. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, виступаючи онлайн на міністерському круглому столі на підтримку України у Світовому банку. Захід відбувся у Вашингтоні (США) вшосте. Були присутні президент Світового банку Аджай Банга, директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, міністр фінансів США Джанет Єллен, міністри та голови національних банків, керівники міжнародних фінансових організацій. Як повідомив Денис Шмигаль, від початку повномасштабної агресії росії Україна отримала пряму бюджетну допомогу від країн-партнерів, ЄС та МФО обсягом понад 98 мільярдів доларів.

«Завдяки цьому зберегли економічну та фінансову стабільність, змогли фінансувати першочергові бюджетні видатки. Це вивільнило внутрішні ресурси для спрямування їх до сектору безпеки та оборони», — зазначив Прем’єр-міністр і додав, що до кінця 2024 року Україна очікує надходження ще понад 16,5 мільярда доларів зовнішнього фінансування.

Очільник уряду зауважив, що потреби в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік також значні — 38,4 мільярда доларів. Він зазначив, що вони мають бути покриті коштами програм Ukraine Facility від Європейського Союзу, EFF від МВФ, американською допомогою та внесками інших партнерів.

«Одночасно розраховуємо на якнайшвидше надходження Україні 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених активів росії. Це додаткові кошти, що допоможуть нам покрити інші бюджетні видатки», — сказав Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр окремо подякував Світовому банку за створення фінансово-посередницького фонду для підтримки України.

Денис Шмигаль порушив ще одне важливе питання — необхідність посилювати санкції проти агресора.

«На жаль, у липні росія піднялася в рейтингу і стала High Income Country на рівні з найбільш розвиненими країнами світу. Минулого тижня Світовий банк підвищив прогноз зростання економіки росії в 2024-му і 2025 роках. Ми постійно знаходимо західні комплектації в залишках російських ракет, які вбивають українців. Це означає, що санкційна система не працює так ефективно, як мала б працювати», — зазначив глава уряду. На його думку, слід діяти рішуче, щоб зменшити здатність росії продовжувати агресивну війну. Він закликав посилити первинні і вторинні санкції на фінансовий сектор росії, продаж нафти й газу, продаж технологій.

Тим часом Україна попри війну продовжує реформи. Денис Шмигаль наголосив, що для координації їх виконання було створено проєкт «Матриця реформ». Публічно на вебсторінці кожен може бачити перелік змін, які впровадив і впроваджуватиме уряд.

«Ми рухаємось вперед. І розраховуємо, що наші партнери так само швидко рухатимуться нам назустріч. Україна повинна мати адекватні ресурси, щоб захистити себе і виграти війну. Підтримка України — це інвестиція у глобальний мир та глобальну безпеку», — резюмував Прем’єр-міністр.

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ