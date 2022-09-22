Останніми роками мальовниче селище Сад під Сумами асоціюється із загальноукраїнським фестивалем промислових конопель Hemp Fest, який щороку збирає численних науковців, виробників, переробників цієї стратегічно важливої для України сільськогосподарської культури. Ось і цієї осені сюди завітали майже 80 учасників не тільки із Сумської, а й Хмельницької, Рівненської, Вінницької, Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської, Полтавської та Одеської областей. З огляду на воєнний стан захід провели у форматі науково-практичного семінару, що дало змогу проаналізувати здобутки коноплярства на полях інституту, області й України, виокремити пріоритети подальшого розвитку галузі, зокрема підвищення врожайності та якості врожаю, розширення галузей застосування насіння, волокна, стебел. Як наголошує директор Інституту сільського господарства Північного Сходу НААНУ доктор сільськогосподарських наук Віктор Кабанець, цього року учасники Hemp Fest акцентували на використанні конопель в умовах війни та відбудови України, оборонній промисловості, військовій галузі. Зокрема у виготовленні пороху, який не має аналогів у світі, канатів і парашутів, бронежилетів з використанням конопляних волокон, що не поступаються синтетичному кевлару і витримують постріли бронебійних набоїв. А що вже казати про військовий одяг, утеплення будинків, фармацевтичну промисловість, косметологію, інші галузі та сегменти, де активно застосовують конопляну складову. Останніми роками Сумщина істотно посилила роботу на цьому напрямі, розширивши площу під коноплями до 430 гектарів, або на 6% більше, ніж торік.

Новий сорт «Софія»

Беззаперечною фішкою заходу стала презентація нового сорту однодомних посівних конопель «Софія», який вивели на полях інституту. Торік його внесено в Державний реєстр сортів рослин України. Цього року повністю віддали перевагу саме їй, посіявши і зібравши добротний урожай з 20-гектарної площі.

Над новим сортом упродовж чотирьох років працювали Віктор Кабанець, а також завідувач відділу селекції та насінництва Інституту СГ ПС НААН кандидат сільськогосподарських наук Віталій Кабанець та молодший науковий співробітник відділу селекції та насінництва інституту Віктор Півторайко.

За їхніми словами, «Софія» — сорт універсального напряму використання. Із зерна можна виробляти олію, ядра, борошно, висівки, сухі пайки для військових, комбіновані корми для тварин, фарби, біологічний дизель тощо. З волокна можна робити порох, гігієнічний одяг, маскувальні сітки, нитки, канати; кострицю використовують у зведенні житла, швидкій відбудові зруйнованих будівель, виготовленні паливних пелет та брикетів.

Тривалість вегетаційного періоду цього сорту конопель в умовах лісостепової зони України від 120 до 125 днів, потенційна врожайність насіння — понад 2 тонни з гектара, стебел — більш як 8, волокна — 2,5 тонни на круг. Висота рослин — до 3 метрів, уміст ТГК (тетрагідроканабінолу) — менш як 0,08%.

Такі виграшні характеристики не залишають жодних сумнівів у подальшому активному використанні «Софії» на полях не тільки інституту, а й Сумщини та України, у чому змогли на практиці переконатися учасники семінару.

А тим часом на державному сортовипробуванні перебуває остання новинка місцевих науковців — сорт «Катюша». Як свідчить статистика останніх чотирьох-п’яти років, колектив інституту досяг відчутних результатів у підвищенні врожайності — в межах півтори тонни зерна з гектара та валовому виробництві насіння, волокна, пропонуючи до реалізації високоякісну продукцію.

В умовах, коли коноплярство в Україні перебуває на стадії відкриття другого дихання, адресу в Саду добре знають майже 30 постійних партнерів у різних куточках України. Серед них Інститут луб’яних культур, ТОВ «Десналенд» у Глухові на Сумщині, ТОВ «Інститут органічного землеробства» у місті Глобине Полтавської області, Закарпатська науково-дослідна станція та чимало інших, де на сто відсотків упевнені у високій виробничій марці садівських майстрів коноплярської справи.

Перспективи вселяють надію

Учасники семінару оглянули насіннєві посіви, дослідні ділянки із застосуванням технологій вирощування посівних конопель за різними напрямами використання, проаналізували особливості збирання і зберігання трести та обладнання для переробки сировини. Проведено майстер-клас зі збирання насіння комбайном Class Tucano 440.

Результативною стала пленарна частина, на якій учасники семінару обмінялися досвідом, розглянули законодавче регулювання в галузі промислових конопель.

Роботу і підсумки Hemp Fest високо оцінив голова Сумської ОДА — керівник ОВА Дмитро Живицький. За його словами, Сумщина підтвердила лідерство, високе і якісне реноме краю коноплярства як стратегічної галузі України, що має широкі горизонти, що вселяють надію.

Область одержала державну підтримку для створення та розвитку аграрно-туристичного конопляного кластера. І хоч через війну повноцінне впровадження проєкту тимчасово призупинено, триває робота над розвитком коноплярства як галузі, розширенням можливостей використання технічних конопель, а Сумщина долучилася до створення Українського кластерного альянсу. Так напрацьований тут унікальний різновекторний досвід неодмінно знайде поширення в інших регіонах країни.