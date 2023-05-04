До невеликого закарпатського міста Перечин із Краматорська перемістило виробничі потужності одне з найсучасніших підприємств країни — з виробництва вітротурбін. Про його перспективи на новому місці та нові можливості для розвитку Закарпаття розповідає кореспондент «Урядового кур’єра».

І безпека, і людський ресурс

«Коли розпочалося вторгнення росії в Україну і виникла загроза існуванню нашого підприємства, ми взялися шукати безпечні території на заході країни, — розповідає генеральний директор компанії «Вітропарки України» Владислав Єременко. — Обрали Закарпаття, адже тут і безпека, і людський ресурс. Звичайно, ми перемістили сюди працівників із Краматорська, адже потрібні люди з досвідом роботи на нашому обладнанні. Міська влада Перечина і обласна створили всі умови для нашого облаштування на новому місці».

«Оскільки область не має значних потужностей з енергозабезпечення, це змусило нас шукати нові джерела, — долучився до розмови заступник директора Костянтин Одаренко. — Як стверджують місцеві енергетики, для нашого виробництва потрібно буде стільки потужностей, скільки нині споживають два невеликі райони області. Ще одна складність — близькість будмайданчика до ріки Уж. Є ризики підтоплень, тож потрібно вирішувати питання протипаводкового захисту».

Вибору не було: Перечин лежить у вузькій долині Ужа, а іншого місця не могли запропонувати. Але труднощі, переконані керівники підприємства, вдасться здолати.

Заливають фундамент, готують опори

Перевозити підприємство із Краматорська на Закарпаття непросто, адже відстань — майже півтори тисячі кілометрів. Величезні будівельні конструкції, багатотонне обладнання, автонавантажувач, трактори, землерийну техніку успішно доправили. «Усе перевозили автомобільним транспортом», — зауважує керівник проєктів Олексій Борніков.

Нині на будівництві працює більшість місцевих жителів, котрі заливають фундамент для опор, а далі зводитимуть стіни цехів. Інші зварюють основу цехів, фарбують конструкції майбутніх баштових кранів. Механізми, які тут встановлять, мають вантажопідйомність до 160 тонн і переміщуватимуть труби та інші конструкції на березі Ужа.

У базовому цеху змонтують дві збірно-зварювальні лінії, вальцювальну та газорізальну машини, роликові конвеєри для передавання секцій тощо. Завершити роботи з монтажу техніки і почати головне виробництво планують через два місяці.

Імпульси для розвитку громади

«Промисловий комплекс — єдине підприємство в нашій державі, здатне впоратися з великим завданням від вибору майданчика для будівництва турбін і до впровадження в енергосистему, — продовжує Владислав Єременко. — І ми його успішно виконуємо. Зможемо на Закарпатті виготовлені турбіни і розміщувати». Буде вітропарк в регіоні — з’являться можливості надійнішого енергозабезпечення.

Область матиме і таку вигоду, як розвиток наукового потенціалу, адже потрібні будуть фахівці з володінням передовими технологіями. Місцева молодь втілюватиме амбіції в машинобудуванні, конструюванні, обслуговуванні машин і механізмів.

«Підприємство буде бюджетоутворюючим і соціально відповідальним, — додає Владислав Єременко. — Ми були і залишаємося однією з основ енергетичної незалежності нашої держави».

Голова міської ради Іван Погоріляк вважає, що поява в місті потужного виробництва докорінно змінить соціальний портрет Перечина, надасть імпульсу розвитку громади: «Бюджет міста уже збагатився надходженнями обсягом понад 20 мільйонів гривень. Це лише початок, бо йдеться і про будівництво об’їзної дороги, і про зведення спорткомплексу та інших соціальних закладів. Найближчим часом розпочнеться зведення десяти будинків. Ще до кінця цього року вони стануть до ладу і в них заселяться 400 людей. Є сподівання, що молодь не виїжджатиме в пошуках роботи».

Основа індустріального парку

Підприємство із Краматорська стане основою майбутнього індустріального парку в 7-тисячному закарпатському місті — супутнику Ужгорода (воно за 20 кілометрів). У парку на 50 тисячах квадратних метрів зможуть знайти роботу 2 тисячі працівників різних спеціальностей.

«Одразу після початку повномасштабної війни разом із керівництвом компанії ми розпочали переміщення потужностей, щоб урятувати виробництво. Громади Ужгородського району змогли забезпечити необхідні умови для релокації та отримання інвестицій. Торік у серпні підприємство стало платником податків області, спрямувавши до бюджету громади майже 12 мільйонів гривень, — сказав, відвідуючи об’єкт, голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита. — Є дорожня карта роботи. Дякую всім учасникам проєкту за ефективну працю. Для Закарпаття це крок, який дасть змогу відкрити нові напрями розвитку економіки краю».