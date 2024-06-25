Під час години запитань до уряду народним депутатам презентували проміжні підсумки політики «Зроблено в Україні»

19 мільйонів гривень компенсації аграріям за придбання вітчизняної техніки. 225 мільйонів гривень грантів, які отримали ветерани. Підтримка експорту українським ЕКА на 3,12 мільярда гривень. Започаткування підтримки індустріальних парків та проєктів зі значними інвестиціями. Під час години запитань до ряду в Верховній Раді перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко розповіла про проміжні підсумки ініційованої Президентом Володимиром Зеленським економічної політики «Зроблено в Україні».

«Політика «Зроблено в Україні» спрямована на три ключові напрями: розвиток вітчизняних виробників, стимулювання несировинного експорту та залучення інвестицій у реальний сектор. За кожним із цих напрямів є зрушення — від нових інструментів страхування від воєнних ризиків, запуску нових грантових програм для підтримки виробництв до розширення програм, які в попередні періоди показали ефективність», — зазначила Юлія Свириденко.

Підтримка вітчизняного

За її словами, для підтримки українських виробників чинні програми компенсацій за придбання сільгосптехніки українського виробництва, «Шкільний автобус», «єОселя», «Доступні кредити 5—7—9%», гранти на переробку, гранти «Власна справа», гранти для ветеранів, ветеранок, їхніх дружин і чоловіків.

Програма компенсацій аграріям за придбання сільгосптехніки українського виробництва. У реєстрі 86 підприємств і майже 8 тисяч найменувань техніки. 96 заявників отримали майже 19 мільйонів гривень.

«єОселя». Майже 11 тисяч українців отримали житло від початку чинності цієї програми, приблизно половина з них — цього року. У програмі беруть участь 54 забудовники, з них майже 40 долучилися 2024-го.

«Доступні кредити 5—7—9%». Із початку року укладено 11 тисяч кредитних договорів на 43,9 мільярда гривень. Відбулася зміна фокуса програми на інвестиційну складову. Також за кредитні кошти підприємці зможуть придбати і встановити електрогенераційні установки, що працюють на газі.

Гранти на переробку. Видано 667 грантів на понад 3 мільярди гривень. Крім того, від початку року програму було розширено на виробництво БпЛА. Також було започатковано окрему програму «Створюй» для підтримки виробничих підприємств, які очолюють або власниці яких жінки.

Грантова програма «Власна справа». Видано понад 5 тисяч грантів, що дасть змогу створити 10 тисяч робочих місць. Для прифронтових регіонів поліпшено умови, зокрема для Харківщини максимальний розмір грантів збільшено вдвічі — до пів мільйона.

Гранти для ветеранів і ветеранок, їхніх дружин та чоловіків. Із початку року видано майже пів тисячі грантів на 225 мільйонів гривень.

Локалізація — поліпшено підходи до реєстру виробників, напрацьовано нормативну базу щодо розширення локалізації.

Інвестиції в реальний сектор

Говорячи про другий ключовий напрям економічної політики «Зроблено в Україні» — стимулювання інвестицій у реальний сектор, Юлія Свириденко розповіла про напрацювання в галузі страхування від воєнних ризиків, програми розвитку індустріальних парків та механізми підтримки проєктів зі значними інвестиціями:

Страхування від воєнних ризиків — за час від початку чинності програми до вже доступних інструментів від DFC, MIGA та іноземних ЕКА додалося страхування від воєнних ризиків для інвестицій та інвестиційних кредитів від українського експортно-кредитного агентства. Перші угоди вже у процесі підготовки, незабаром будуть рішення.

Підтримка розвитку індустріальних парків — завершено роботу над необхідною документацією, інструмент підтримки запроваджено. Відповідно можна отримати співфінансування від держави у співвідношенні 50 на 50 для облаштування інфраструктури та підключення до електричних мереж на суму до 150 мільйонів гривень. Для деокупованих територій передбачено співфінансування 80 на 20. Парки вже готують документацію для подачі в Мінекономіки.

Підтримка проєктів зі значними інвестиціями — це можливість для інвестора, який готовий вкласти понад 12 мільйонів євро, завозити обладнання без імпортного ПДВ, п’ять років не платити податок на прибуток і претендувати на компенсацію до 30% капітальних інвестицій. Перший проєкт уже пройшов два етапи оцінки, отримав висновок Мінекономіки про доцільність реалізації. На черзі — напрацювання умов спеціального інвестиційного договору. Ще два проєкти вже на другому етапі розгляду. П’ять інших готують пакети документів, щоб податися на програму.

Стимулювання експорту

Є результати й за третім ключовим напрямом — підтримкою несировинного експорту.

Морський коридор активно працює і доступний не лише для сировини, а й для продуктів переробки, наприклад металу. Ним скористалося 1737 суден, які із серпня торік транспортували 50 мільйонів тонн вантажів.

Інструменти українського ЕКА. Лише за цей рік ЕКА підтримало експорту на 3,12 мільярда гривень. 1 гривня відповідальності ЕКА конвертувалась у 12,55 гривні підтриманого експорту.

Угоди про вільну торгівлю. Від початку року продовжили угоди з Канадою, Великою Британією і ЄС. Це ще більше можливостей для виходу українських експортерів на світові ринки. 2023 року з 36,182 мільярда доларів експорту 26,726 мільярда доларів (74%) відбувалося у країни, з якими є режим вільної торгівлі та/або тимчасове звільнення від сплати мит.

За словами Юлії Свириденко, щоб допомогти підприємцям долучитися до «Зроблено в Україні», було відкрито 13 офісів платформи у всій країні, які надали майже 1300 консультацій. Незабаром відбудеться відкриття ще десяти офісів. Відкриття частини офісів відбулося завдяки підтримці Програми розвитку ООН.

Започатковано Агенцію індустріального розвитку «Зроблено в Україні».

«Розуміємо, що для ефективної реалізації програм в межах платформи «Зроблено в Україні», їх удосконалення, координації з регіональними офісами нам потрібна імплементуюча інституція. Тому ми започаткували Агенцію індустріального розвитку «Зроблено в Україні». Підписала відповідний наказ, і вже починаємо формувати організаційну структуру, команду та готуватися до консолідації зусиль, щоб індустріальний розвиток в межах філософії «Зроблено в Україні» перетворився на сталу тривалу політику», — зазначила Юлія Свириденко.

Джерело: Міністерство економіки