Агрокомпанія «Контінентал Фармерз Груп» у п’яти західних областях обробляє майже 195 тисяч гектарів. Основну кількість із них, звісно, тут відвели під вирощування зернових і ріпаку. Хоч займаються також іншими культурами — соняшником, соєю, кукурудзою, буряком, гречкою та картоплею. Нині аграріїв у поле кличуть жнива. Підсумки хлібозбирання стверджують: ужинок буде щедрим. Ранні колосові в компанії на початок цього тижня вже зібрали на понад 80% запланованих площ. За підсумками першої хвилі збиральної кампанії «Контінентал» отримав вищі, ніж визначав, показники врожайності сільськогосподарських культур. Так, з одного гектара вдалося намолотити озимого ячменю 6,39 тонни, озимого ріпаку — 3,73 тонни. Нині завершують молотити озиму пшеницю. Збір вирощеного збіжжя передбачають теж багатим. Принагідно зазначити, що в компанії запланували з гектара отримати 6,05 тонни озимої пшениці, й проміжні підсумки вже сягають понад 7 тонн з гектара.

Хлібозбирання в «Поліссі»

«Контінентал» налічує п’ять кластерів. Один з них — «Полісся» має пайовиків у 60 селах Тернопільської та Хмельницької областей. На 22 тисячах гектарів у цьому виробничому підрозділі вирощують озимі пшеницю та ячмінь, ріпак, а також соняшник і сою.

Разом з керівником «Полісся» Андрієм Мицем побував на жнивному лані в Шумській територіальній громаді на Тернопіллі. П’ять комбайнів вийшли на широкий лан озимої пшениці в одному з урочищ поблизу села Кордишів. Пан Андрій зазначає, що це вже завершальний етап збирання колосових. До того жнивували на полях, де вирощували озимі ячмінь і ріпак. Домоглися високої врожайності. Упевнений, що перевиконання планового показника матимуть і з озимої пшениці.

Дощі, що прокотилися останнім часом, трохи не сприяли аграріям у жнивуванні. Однак попри все в «Поліссі» вдалося досягнути високої продуктивності праці та темпів збирання сільськогосподарських культур. Є ще одна особливість. Уже другий рік хлібозбирання організовують у воєнний час. «Контінентал» загалом і кластер «Полісся» зокрема інтенсивно працювали і торік, і цього року, свідомі того, наскільки нині важливо зміцнювати продовольчу безпеку країни.

«Відчуваємо відповідальність перед Україною, нашими пайовиками та командою й тому не зупиняємося. Віримо в перемогу, дякуємо всім тим, завдяки кому можемо вирощувати хліб», — ділиться думками Андрій Миць.

Високих результатів у жнивній праці домагається зокрема комбайнер кластеру «Полісся» Микола Степанець. Він із хліборобської родини. Колись комбайнером працював його батько. Микола одразу після звільнення з армійських лав спочатку чотири сезони ходив у помічниках комбайнера, а потім і сам сів за штурвал зернозбиральної машини. На поля агрокомпанії «Контінентал» гарячої жнивної пори він виходить уже сьомий рік. Каже: якщо не заважає негода, то за світловий день може зібрати врожай з 25—30 гектарів. Цьогоріч у своєму кластері працював на полях озимого ячменю. Цю сільськогосподарську культуру допомагав збирати на Буковині.

Зрештою, нині на ланах, чути не лише гул комбайнів. Як добрі господарі в «Поліссі» та в інших кластерах компанії зі збиранням зернових одночасно почали закладання підвалин під урожай наступного року. У «Поліссі» знову вирощуватимуть озимі ячмінь і пшеницю, відвели посівні площі під озимий ріпак. За словами Андрія Миця, у кластері забезпечені цілком усім, щоб успішно завершити теперішню посівну кампанію.

«Далекоглядне планування дає змогу підготуватися до викликів»

Жнивної пори в компанії «Контінентал Фармерз Груп» сіють озимий ріпак під урожай майбутнього сезону. Під цю культуру відведено 34,7 тисячі гектарів. Вирощуватимуть на майже 50 тисячах гектарів озиму пшеницю. На понад 13 тисячах гектарів із часом завруниться озимий ячмінь.

Прокоментувати теперішній стан сільськогосподарських робіт на полях компанії попросив операційного директора Костянтина Шитюка: «Цьогорічні жнива для аграріїв регіону загалом та нашої компанії зокрема у виробничому плані доволі вдалі. Хоч і регулярні опади та не завжди сприятливі погодні умови не давали змоги повністю реалізувати наш потенціал виробничої продуктивності. Водночас із завершенням першої хвилі жнив активно сіємо озимий ріпак урожаю 2024 року та готуємося до посіву традиційних для компанії озимих — пшениці та ячменю. Уже працюємо над придбанням необхідних аграрних ресурсів для втілення технологічних операцій наступного року і реалізації відповідних заходів під час осінніх етапів робіт. Далекоглядне планування дає змогу в такі турбулентні періоди бути готовими до викликів, оптимізувати виробничі затрати й організовувати безперебійну роботу у відповідальну пору.

Хоч часи непрості, ми й цього року працюємо над збереженням і підвищенням родючості наших ґрунтів: виконуємо вапнування кислих ґрунтів, сіємо покривні культури, вносимо органічні добрива і втілюємо проєкт широкомасштабного агрохімічного обстеження.

Загалом наша команда злагоджено працює на всіх ділянках, щоб виробничий сезон-2023 виправдав покладені на нього сподівання та плани».