У травні 2024 року ВВП України зріс на 3,7% [±1%] порівняно із травнем торік. Попри сповільнення зростання економіка продовжує відновлюватися. Такі оцінки оприлюднили в Мін­економіки. У підсумку за січень — травень 2024 року зростання ВВП оцінюють на рівні 4,3% [±1%] порівняно з таким самим торішнім періодом.

«Збільшення інтенсивності боиових діи, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії — усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року. Проте бізнес упорався із цими викликами завдяки високому рівню адаптивності. Зростання ВВП продовжилося завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримують фінансуванням відновлення інфраструктури.

Позитивні тенденції спостерігалися у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Серед негативних чинників — значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, у травні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність. Це відбувалося завдяки експортоорієнтованим виробництвам і через збільшення попиту на інвестиційну продукцію в галузях машинобудування (ВПК) та будівельних матеріалів. Металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва за весь період із початку війни. Також зростало виробництво соняшникової олії. Усе це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

Ключовими нерозв’язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію.

Джерело: Міністерство економіки