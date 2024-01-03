Грантові кошти, які надають на безповоротних умовах, становили 11,5 млрд доларів США — майже 27% загального обсягу фінансування. Усі кредити Україна отримувала на пільгових умовах.

«42,6 мільярда доларів США, рекордний обсяг зовнішньої допомоги, — підсумок величезної роботи команд Міністерства фінансів, уряду України, міжнародних партнерів. Спільними зусиллями нам вдалося залучити необхідний обсяг коштів для забезпечення всіх пріоритетних видатків. Це пенсії, оплата праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка. Ритмічна допомога дала змогу не тільки в повному обсязі виконати бюджет України, а й своєчасно забезпечувати всі заплановані видатки. Я вдячний всім партнерам за зусилля, які дали змогу підтримати нашу фінансову стабільність. Проте виклики, які провокує війна, зберігаються, і ми продовжуємо працювати з донорами, щоб забезпечити бюджетні потреби України наступного року та сприяти повному економічному відновленню країни», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Найбільшими донорами фінансової допомоги 2023 року були:

— Європейський Союз — 19,7 млрд доларів США (пільгове фінансування);

— Сполучені Штати Америки — 11 млрд доларів США (гранти);

— Міжнародний валютний фонд — 4,5 млрд доларів США (пільгове фінансування);

— Японія — 3,6 млрд млрд доларів США (пільгове фінансування та гранти);

— Канада — 1,8 млрд доларів США (пільгове фінансування);

— Велика Британія — 1 млрд доларів США (гарантія);

— Світовий банк — 652 млн доларів США (пільгове фінансування).

Європейський Союз надав Україні найбільший обсяг фінансової допомоги в межах масштабної макрофінансової допомоги (MFA+) на 2023 рік. Загальний обсяг пільгових коштів сягнув 18 млрд євро. Термін погашення кредиту становить 35 років, відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

Підтримка Сполучених Штатів була надзвичайно вагомою, зокрема завдяки грантовій формі, що дало змогу не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. 11 млрд доларів США Україна отримала через проєкт Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine).

У березні 2023 року Виконавча рада МВФ ухвалила історичне рішення щодо започаткування 4-річної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility) для України в умовах війни. Загальний обсяг програми — майже 15,6 млрд доларів США, з яких Україна отримала цього року приблизно 4,5 млрд доларів США.

«За дев’ять місяців функціонування програми МВФ ми вже успішно пройшли два її перегляди. Україна виконала 17 структурних маяків МВФ, з яких 11 стосуються фіскальної політики та фінансового сектору. Зокрема, було здійснено законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, управління державним боргом. Ми активно працюємо над упровадженням спільно визначених реформ і сподіваємося, що підсумком серед іншого стане подальше залучення необхідного зовнішнього фінансування на нагальні потреби країни в умовах війни. У межах програми МВФ міжнародні партнери надали запевнення щодо фінансової підтримки України обсягом майже 122 мільярди доларів США протягом 2023—2027 років», — зазначила заступник міністра фінансів Ольга Зикова.

Японія надала Україні кошти в межах п’яти проєктів Світового банку: позику 1,5 млрд доларів США на підтримку політики розвитку та відновлення (Development Policy Loan), позику 1 млрд доларів США — PEACE in Ukraine, позику 900 млн доларів США — «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE), грант 180 млн доларів США — «Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України» (ARISE), грант 52,4 млн доларів США — «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE).

Канада спрямувала 2,4 млрд канадських доларів до державного бюджету України через механізм адміністративного рахунку МВФ. Пільгове фінансування було залучено на десять років, процентна ставка — 1,5% річних.

Гарантії Великої Британії — частини додаткового фінансування в межах проєкту Світового банку PEACE in Ukraine. Термін погашення — 19 років із п’ятирічним пільговим періодом.

Кошти від Світового банку було залучено на розвиток сільського господарства України та зміцнення системи охорони здоров’я.

Світовий банк створив проєкти та механізми, які дали змогу Україні мобілізувати фінансові ресурси від інших донорів, а саме від США, Японії, Великої Британії, Норвегії, Іспанії, Фінляндії, Швейцарії, Ірландії, Бельгії, Ісландії, Естонії та інших. Від початку повномасштабної війни Світовий банк створив сім проєктів для підтримки України: PEACE in Ukraine, HOPE, HEAL Ukraine, RELINC, Re-Power, INSPIRE, ARISE.

Усі кошти від міжнародних партнерів було спрямовано на пріоритетні видатки держбюджету. Мінфін тісно співпрацює з донорами для забезпечення моніторингу цільового використання кожного долара наданої фінансової допомоги. Довіра партнерів — ключовий актив у продовженні співпраці.

Загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери спрямували Україні 73,7 млрд доларів США. Потреба в зовнішньому фінансуванні на 2024 рік сягає 37,3 млрд доларів США, що верифіковано МВФ.

Джерело: Міністерство фінансів