Обсяг експорту української сільськогосподарської продукції через польський кордон скоротився на третину порівняно з минулим роком, що свідчить про те, що наявні потужності не використовують належно. Про це заявила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян під час спільної пресконференції з віцепрем’єр-міністром з питань відновлення України — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, який перебував з візитом у Брюсселі.

За словами Адіни Велян, Єврокомісія пропонує заходи для збільшення логістичних спроможностей «шляхів солідарності» — ініціативи, запровадженої ЄС торік, щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарську продукцію через сусідні країни Євросоюзу. Єврокомісар визнала, що виник ще не використаний потенціал «шляхів солідарності», які пролягають через Польщу, після того як експорт через країну значно скоротився.

«Можете подивитися на цифри обсягу сільськогосподарських товарів, переміщених торік, порівняно з нинішнім роком, і побачите, що ці показники втричі нижчі», — сказала Адіна Велян. За її словами, це означає, що спроможності існують, але їх не використовують повною мірою.

Польща, як і Угорщина та Словаччина, ввела одностороннє ембарго на імпорт українського зерна після того, як 15 вересня закінчився термін чинності загальноєвропейської заборони. Це стало підставою для Києва подати позов проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі, а напруженість довкола зернового питання погіршила двосторонні відносини між Україною та Польщею. Проте Адіна Велян не підтвердила, що одностороння заборона стала причиною падіння українського експорту через Польщу. Натомість вона зазначила, що це пояснюється «різними причинами, яких ми не хочемо коментувати».

Олександр Кубраков також відмовився коментувати дискусію щодо транзиту зерна через Польщу, Словаччину та Угорщину, але сказав: «Ми використовуємо будь-яку можливість, щоб спробувати експортувати наше зерно через будь-які сусідні країни».

Він подякував Румунії за співпрацю у збільшенні перевезень зерна Дунаєм шляхом, який, на думку багатьох експертів, — одна з найперспективніших альтернатив заблокованому росією чорноморському шляху. «Ми цінуємо терпіння та розуміння наших румунських колег і підтримку Європейської комісії», — сказав він.

Олександр Кубраков висловив солідарність із Румунією, оскільки ця країна теж відчула атаки російського агресора. Він наголосив, що ці атаки росії спрямовані проти Європи, оскільки Дунай був і залишається ключовою транспортною артерією та поєднує багато європейських країн.

«Шляхи солідарності» — критично важливі проєкти для економіки та сільськогосподарського сектору України, її експорту та імпорту. Разом з румунськими колегами та іншими країнами регіону ми працюємо над збільшенням можливостей дунайських портів у прийманні суден більшої тоннажності», — сказав представник уряду України.

За його словами, друга важлива тема в діалозі із сусідніми країнами — розвиток прикордонної інфраструктури та спрощення адміністративних правил перетину кордонів для експорту товарів з України та операцій з імпорту, що матиме величезний економічний ефект. Особливо це стосується кордонів між Україною, Молдовою і Румунією, де на окремих ділянках на відстані 2—3 кілометри працюють відразу три пункти прикордонного контролю від трьох країн.