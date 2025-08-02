Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зустрівся з колективами колишніх Міністерства аграрної політики та продовольства і Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Вони перебувають у процесі об’єднання з Міністерством економіки в єдину структуру — Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

На зустрічі було окреслено ключові пріоритети новоствореного міністерства в галузях аграрної політики та охорони довкілля. Міністр представив заступників, які координуватимуть роботу за відповідними напрямами.

«Ми об’єднуємося, щоб працювати швидше й ефективніше. Рішення тепер ухвалюватимуть в одному місці, без зайвої бюрократії. Але це велика відповідальність — ми стали найбільшим міністерством в уряді з командою майже 1500 людей. Президент і Прем’єр-міністр України покладають на нас велику відповідальність, тож маємо працювати як єдиний організм», — зазначив Олексій Соболев.

Міністр визначив такі основні пріоритети роботи:

євроінтеграція: Мінекономіки відповідальне за гармонізацію 40% українського законодавства до норм та стандартів ЄС, це 15 розділів із 35;

розширення експортних ринків для української продукції, зокрема аграрної;

зрошення та меліорація критично важливі для південних регіонів, особливо в умовах кліматичних змін і наслідків війни;

продовження земельної реформи;

дерегуляція і залучення приватного капіталу та інвестицій;

збільшення виробництва агропродукції з доданою вартістю;

залучення інвестицій у зелену індустріалізацію;

упровадження проєктів з переробки відходів;

відновлення лісів та впровадження нових проєктів з розвитку ринку деревини;

розвиток сектору критичних мінералів та критично важливих сировинних матеріалів (CRMs);

міжнародна співпраця у видобувному секторі та взаємодія з Американсько-Українським інвестфондом відбудови;

проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та ведення відповідного єдиного реєстру;

диджиталізація геологічних даних, перехід на нові сучасні стандарти управління запасами та ресурсами, розвиток геологорозвідки загалом.

Олексій Соболев також представив своїх заступників. Сільське господарство координуватимуть Тарас Висоцький та Денис Башлик, а захист довкілля — Єгор Перелигін та Віталій Кіндратів.

Тарас Висоцький відповідатиме за євроінтеграцію (розділи 12 і 13 переговорів з ЄС), держпідтримку рослинництва, тваринництва та садівництва, формування держполітики в насінництві. Займатиметься роботою координаційної ради з питань логістики в сільському господарстві, розвитком і підтримкою сектору з питань альтернативних джерел енергії та держпідтримкою агрострахування. Відповідатиме також за користування водними ресурсами, меліорацією та зрошенням.

Денис Башлик відповідатиме за євроінтеграцію (розділ 11 переговорів з ЄС), координуватиме розвиток сільських територій, земельні відносини, трансфер аграрних знань та інновацій, реалізацію програм сільського розвитку, залучення підтримки в аграрний сектор економіки.

Єгор Перелигін займатиметься політикою у галузях надрокористування, природних ресурсів, відкриттям та цифровізацією геологічної інформації, розвитком критичних мінералів, упровадженням програм реіндустріалізації та ресурсної стійкості економіки, а також міжнародною співпрацею у видобувному секторі та взаємодією з Американсько-Українським інвестфондом відбудови.

Віталій Кіндратів, як і раніше, відповідатиме за держполітику технічного регулювання, стандартизації та метрології, розвиток індустріальних парків та інвестпроєктів зі значними інвестиціями, економічну політику в галузі безпеки та оборони, держрезерв, захист критичної інфраструктури. До його обов’язків додається зовнішньоекономічна політика та торговельний захист, захист економічних прав національних виробників, координація експортного контролю, а також проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) та ведення відповідного єдиного реєстру.

Міністр наголосив, що одне із ключових завдань — зберегти професіоналів і команди, які мають глибокі компетентності у своїх галузях. Їхній досвід та знання мають стати фундаментом для побудови ефективної структури нового міністерства.

Джерело: Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства