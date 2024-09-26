Із 2016 року онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» дали організаторам понад 90 млрд грн. Це підсумки майже 129 тис. успішних торгів. Приблизно 30,3 млрд грн із загальної суми організатори одержали під час воєнного стану.

Лідер серед напрямів за кількістю залучених коштів через електронні торги продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб активів банків-банкрутів — понад 30 млрд грн. На майже 18,7 млрд грн поповнилися державний та місцеві бюджети за підсумками приватизаційних онлайн-аукціонів. До найпопулярніших трьох напрямів входить продаж активів збанкрутілих підприємств: для погашення заборгованості перед кредиторами арбітражні керуючі залучили понад 18 млрд грн.

«Цифрові інструменти дають змогу поліпшувати ефективність управління державним майном та залучати інвестиції. За весь час роботи системи за активи позмагалися вже понад 103 тисячі учасників. Разом із програмами підтримки бізнесу від Міністерства економіки це створює потужний стимул для розвитку різних секторів економіки», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

На кінець вересня 2024 року через Прозорро.Продажі реалізують публічні активи на понад 20 ринках, доступ до яких має кожен охочий. Торги із продажу та здавання в оренду майна оголосили понад 8,9 тис. організаторів. Це Фонд гарантування вкладів, Фонд держмайна, профільні відомства, громади, державні підприємства, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси.

Найбільше успішних аукціонів за весь час має Укрзалізниця — майже 21,7 тис. Серед лідерів банки-банкрути в управлінні ФГВ «Дельта» та «Надра» — понад 3,3 тис. та 2,6 тис. укладених угод відповідно.

«Ключова мета «Прозорро.Продажі» — публічні активи використовувати ефективно, щоб бізнес мав рівний доступ до них, а бюджети поповнювалися прозоро та відкрито. Громади використовують електронні торги як інструмент для залучення додаткових коштів з 2017 року. На них припадає понад третина всіх успішних аукціонів у системі. І за підсумками електронних торгів місцеві бюджети вже поповнилися на понад 8,1 млрд грн. Зароблені кошти громади спрямовують на благоустрій, соціальні проєкти, підтримку армії. А в колишніх занедбаних комунальних приміщеннях з’являються кав’ярні, реабілітаційні та навчальні центри, виробництва», — заявив СЕО «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

Найдорожчий реалізований актив через електронні торги за увесь час — частина майна збанкрутілого ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» за 9,2 млрд грн. До трійки лотів з найвищою вартістю входять також готель «Дніпро» та спецдозвіл на користування надрами площі Майорівська — за кожен актив переможці сплатили понад 1,1 млрд грн.

Найактивніше на онлайн-аукціоні змагалися за 100 невручених посилок Укрпошти: конкурувало 115 учасників.

На 25 вересня 2024 року майже 3,2 тис. аукціонів у державній системі перебувають на етапі укладання угод і можуть дати організаторам ще понад 5,2 млрд грн.

Джерело:

Міністерство економіки