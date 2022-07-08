Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що рекордні ціни в європейських країнах дають змогу зробити їх для українців стабільними за рахунок експорту

Відкриваючи вчорашнє урядове засідання, Денис Шмигаль поінформував присутніх про підсумки візиту української делегації до швейцарського міста Лугано, де на початку тижня пройшла Міжнародна конференція з питань відновлення України. За його словами, світовий досвід успішної повоєнної відбудови демонструє, що якісне відновлення і трансформація не можливі без потужної світової коаліції та партнерів, які підтримуватимуть таке відновлення і відбудову політично, економічно, фінансово й консультаційно.

Підсумкова декларація об’єднала союзників

У фінальному документі конференції, яку підписали 40 країн, представники Євросоюзу та міжнародних фінансових організацій зафіксували позицію: об’єднані у захисті — об’єднані у відновленні. За словами глави уряду, наш план відбудови, який було презентовано у Швейцарії, — це план трансформації Украї­ни в нову державу, члена Європейського Союзу. Над ним працювало 24 групи за різними напрямами, всього близько 3 тисяч експертів, серед яких міжнародні консультанти й економісти, український та іноземний бізнес.

«Наша команда чітко і з деталями показала, що такий план трансформації на 10 років коштуватиме станом на сьогодні близько 750 мільярдів доларів. Це 850 конкретних проєктів, які стосуються всіх галузей, — від збільшення видобутку власного газу до нової якості освіти, від інвестицій у глибинну переробку до цифрових послуг», — наголосив Прем’єр-міністр.

Крім плану, уряд України представив платформу відновлення, яка складатиметься із трьох рівнів. Найвищий рівень, — де буде представлено лідерів держав-партнерів. Спільна координаційна група, що включатиме керівників виконавчої влади та осіб, які приймають рішення, з України, США, ЄС, Британії, Канади та інших країн-партнерів, котрі долучаються до відновлення. І третій рівень — це тематичні групи, які функціонуватимуть у межах Національної ради відновлення України.

Передбачено, що головний офіс відновлення буде розташовано в Києві. Буде створено офіси у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі та інших містах, що дасть змогу ефективно реалізовувати дорожню карту відбудови.

Ще один важливий напрям — регіональна відбудова і шефство країн-партнерів над окремими регіонами, містами, громадами. Частина наших партнерів вже анонсувала готовність підтримувати відновлення та розвиток конкретних регіонів. Наприклад Велика Британія, Італія, Естонія, Данія, інші країни обрали й політично підтвердили бажання відновлювати ті чи інші регіони, громади, області, міста. Найближчим часом, за словами Дениса Шмигаля, буде представлено оновлений перелік партнерів, які сприятимуть відновленню наших громад.

Підтримка просто зараз

У Лугано урядова команда провела переговори, щоб залучити якнайбільше підтримки для України просто зараз. Підсумком стали домовленості про допомогу на майже 2 мільярди доларів.

«Зі Світовим банком ми домовилися про підтримку на 1,2 мільярда доларів. Це фінансова допомога бюджету, підтримка для українського агросектору та кошти на підготовку до опалювального сезону. Із Європейським банком реконструкції та розвитку сформовано домовленості про підтримку на 300 мільйонів євро так само для стабільного проходження зими. Європейський інвестиційний банк надасть 120 мільйонів євро на проєкти цифрової трансформації», — повідомив глава уряду.

Швейцарія, Швеція, Велика Британія нададуть кошти для фінансування потреб бюджету, підтримки аграріїв, діджиталізації, ремонту енергетичної інфраструктури, а також для відновлення українського малого та середнього бізнесу.

За словами Прем’єр-міністра, між Україною та Швейцарією було підписано угоду про швейцарські інвестиції в державні та приватні зелені проєкти.

Генеральному секретареві Організації економічного співробітництва та розвитку передано заявку на вступ України в це об’єднання. Тож конференція в Лугано продемонструвала, наскільки світ об’єднаний навколо України й наскільки він захоплюється хоробрістю українського народу та наших Збройних сил.

Тарифи залишаться сталими

Анонсуючи важливі рішення, Денис Шмигаль оголосив про заморожування будь-якого підвищення тарифів, що перебувають у сфері відповідальності уряду. Це зокрема стосується і тарифів на електроенергію. Жодного підвищення для людей не заплановано і не передбачено.

«Для стабільного функціонування ринку електроенергії та безперебійного постачання ми затвердимо постанову про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії, які її експортують в Європейський Союз. Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дають змогу українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоб тарифи для українців залишалися стабільними», — пояснив він позицію Кабінету Міністрів.

Україна не збирається збавляти темпи в ефективній реалізації реформи з децентралізації. Є рішення, яким передано майно центрів надання адміністративних послуг у власність громад Кіровоградської та Івано-Франківської областей.

Для підтримки регіонів затверджено постанову, яка передбачає компенсацію від уряду для обласних військових адміністрацій на розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Уряд уповноважив міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка підписати угоду між Україною та ЄС про участь нашої держави у програмі EU4Health. Бюджет програми на шість років становить 5,3 мільярда євро. Отримувати фінансування на проєкти покращення охорони здоров’я зможуть органи державної влади, неурядові організації, малий і середній бізнес.

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«Урядового кур’єра»