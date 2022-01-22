Тільки той, хто затято не хоче помічати разючих позитивних змін на державних та місцевих дорогах, спортивних, медичних, освітніх об’єктах, що відбуваються завдяки реалізації президентської програми «Велике будівництво», і нині піддає сумнівам та критиканству доцільність та актуальність найефективнішого за всі роки незалежності проєкту відбудови країни. Але розвиток і будівництво тривають.

«Активно триває реалізація програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» — наймасштабнішого інфраструктурного проєкту за всю історію незалежності, підсумки якого бачить у повсякденному житті більшість громадян України. Тільки за останні два роки оновлено понад 13,5 тисячі кілометрів державних і місцевих доріг, понад 500 мостів, побудовано або відремонтовано майже 400 шкіл і дитсадків, 25 басейнів, майже 200 стадіонів», — зазначив на засіданні уряду торік 29 грудня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

І цього року, який, за словами очільника Кабінету Міністрів, має стати переломним у багатьох галузях, зокрема медицині, соціальній політиці, цифровізації, у здійсненні великих інфраструктурних проєктів, залученні інвестицій та заходах безпеки, уряд планує збудувати за підтримки програми «Велике будівництво» 5 тисяч кілометрів доріг. Як наголосив на першому цьогорічному засіданні уряду Денис Шмигаль, у галузі освіти акценти будуть незмінними: розвиток дошкільної освіти, підвищення інклюзивності й розбудова сучасного освітнього середовища у закладах професійної, зокрема дуальної освіти.

У Харківській області успішно й у визначені терміни впоралися з будівництвом та ремонтами об’єктів, які увійшли до президентської програми «Велике будівництво» 2021 року і зверстали ще більш масштабні плани на рік нинішній.

Добрий фініш для нового старту

Як розповів директор департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Сергій Жуков, у межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» 2021 року на Харківщині збудували й відремонтували три заклади освіти, п’ять закладів охорони здоров’я, два заклади культури, два фізкультурно-оздоровчих комплекси і басейн. З них шість об’єктів стали перехідними на 2022 рік.

За його словами, в межах президентської програми в регіоні у встановлені терміни завершено виконання робіт на шести об’єктах, зокрема проведено капітальний ремонт дитячого садка №2 у Змієві, роблено капітальний та ремонт фасаду ізюмської школи.

У перші дні торішнього грудня дітвору та батьків містечка Люботин порадували завершенням будівельних робіт у яслах-садочку №5, де після реконструкції, проведеної в межах президентської програми, запрацювало чотири групи. Ще чотири, як повідомила директор департаменту науки і освіти Харківської ОДА Анжеліка Крутова, відкриють до кінця січня. Загалом дошкільний заклад зможе прийняти 138 вихованців.

До реконструкції, яка тривала майже три роки, в цьому приміщенні була Люботинська міська лікарня. Але із самого початку воно було призначено для дитячого садочка, й до 1990-х років будівля належала дошкільному закладу.

Люботинські дітлахи, які стали новоселами садочка, тепер мають усі умови для розваг на сучасних дитячих майданчиках, встановлених під час ремонту. Усередині дошкільного закладу провели капітальний ремонт, ошатні кімнати обставили новими меблями. Зовні заклад теж повністю оновили, встановили енергоощадне електричне обладнання замість газової котельні.

Для дітвори старшого віку в Люботині в межах програми Президента «Велике будівництво» нині зводять фізкультурно-оздоровчий комплекс, який планують ввести в експлуатацію 2022 року.

Програму доповнює місцева ініціатив а

Цього року в межах «Великого будівництва» на Харківщині планують реалізувати 22 проєкти, перелік яких уже сформовано. «Серед них п’ять закладів освіти: Малоданилівський ліцей, Лизогубівська ЗОШ, Тимченківська ЗОШ, Первомайський ліцей і Борівська ЗОШ. Також шість закладів дошкільної освіти: перехідний об’єкт — дитсадок «Теремок» у Пісочині, Дворічанський ДНЗ №1 «Колосок», дитсадок у Мерефі, Куп’янський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Орлятко», Валківський ясла-садок «Веселка» та садок у місті Вовчанськ», — повідомив Сергій Жуков. Він додав, що 2022-го реконструюють та збудують сім спортзакладів: басейн і стадіон у Пісочині, спорткомплекс «Вимпел» у Балаклії з добудовою зали боксу, ФОКи у Пересічному та Люботині, стадіони в Новій Водолазі та Циркунах.

«Нині на 22 проєктах затверджено проєктно-кошторисну документацію і проведено 15 тендерних процедур, з яких 12 завершено та укладено договори підряду на виконання робіт. Останні сім процедур перебувають на контролі. На початку 2022 року останні експертизи і тендерні процедури буде проведено», — сказав Сергій Жуков.

Президентську програму змістовно доповнює розроблена облдержадміністрацією програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік, п’ята частина якої містить перелік об’єктів, роботи на яких заплановано фінансувати цього року. Загалом на 2022-й таких об’єктів визначили 425, 285 з них — першочергові. На значній кількості об’єктів роботи виконуватимуть у межах програми «Велике будівництво».

У галузі освіти до переліку першочергових увійшли 63 об’єкти. Це здебільшого капітальні ремонти та реконструкція дитсадків і шкіл у районах області. Зокрема заплановано капремонт Борівської ЗОШ №1, Куп’янського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «Орлятко», Троїцького ліцею Олексіївської сільської ради, Первомайського ліцею №7. До програми внесли реконструкцію Лизогубівської ЗОШ із прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних класів, реконструкцію наявної нежитлової будівлі для створення ДНЗ у с. Безруки Дергачівського району, будівлі дитсадка в Мерефі, ясел-садка №1 у м. Вовчанськ, Дворічанського ДНЗ №1 «Колосок», Тимченківської ЗОШ. У планах — капремонти Малинівського ДНЗ, Валківського ясел-садка «Веселка».

2022 року будуватимуть новий корпус дитсадка «Теремок» у Пісочині. Нині тут прокладають внутрішні комунікації — електричні мережі та опалення. Після завершення цих робіт підрядники розпочнуть тинькувати стіни всередині приміщення. На об’єкті вже утеплили стіни та покрівлю і зробили водовідведення. Завдяки відкриттю нового корпусу, зведеному в межах програми «Велике будівництво», дитсадок зможе прийняти додатково 120 дітей. У новобудові працюватиме дошкільна і ясельна групи, музична і спортивна зали, кімнати психолога та логопеда. У наявній будівлі дитсадка утеплять фасад, відремонтують актову та спортивну зали, замінять вікна й покрівлю. Облаштують місця для паркування і тротуарні доріжки, встановлять додаткові дитячі майданчики, реконструюють уже наявні. У садку передбачено створити інклюзивну групу. Нині є 16 груп, а після розширення закладу їхня кількість зросте до 21.

Роботи, започатковані в перших числах серпня торік, планують закінчити до 1 вересня 2022-го.

В області під час реалізації президентської програми дбають, щоб усі об’єкти «Великого будівництва» на 100% були доступними для всіх категорій населення. Нині, як зазначив директор департаменту містобудування та архітектури Харківської облдержадміністрації Антон Коротовських, на 14 об’єктах «Великого будівництва» за 2020—2021 роки доопрацьовують можливості для безбар’єрного доступу до них людей з обмеженими можливостями.