Кожне четверте із 5,2 тисячі опитуваних сільських домогосподарств скоротило або зупинило сільськогосподарське виробництво через війну. А в деяких регіонах України понад 40 відсотків домогосподарств припинили виробництво сільгосппродукції. Такі дані містяться в оприлюдненому днями звіті продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) «Вплив війни на сільське господарство та засоби до існування сільського населення в Україні».

Під час презентації звіту заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик заявив, що нині ситуація в аграрній галузі непроста. Однак саме АПК в умовах, коли фактично зупинено промисловість, залишається основним драйвером економіки.

«Щодня протягом дев’яти місяців війни наші аграрії зазнають серйозних збитків. Втрачено понад 30% наявних посівних площ і більш як 70% зрошуваних площ. Наш цьогорічний урожай буде приблизно на 40% меншим, ніж торік. На понад мільйон гектарів цього року скоротився посів озимих», — цитує його слова пресслужба міністерства.

До слова, у вересні Мінагрополітики оприлюднило оновлені збитки від війни в сільському господарстві. Вони показували, що втрачено майже чверть галузі — прямі збитки сягають 6,6 мільярда доларів, а непрямі — 34,5 мільярда.

Денис Башлик наголосив на важливості надання належної міжнародної допомоги: «Ми дякуємо всім міжнародним партнерам, які протягом усієї війни надавали нашим аграріям посильну підтримку: забезпечували насіннєвим матеріалом та добривами до весняної посівної, започаткували реалізацію ініціативи «Шляхи солідарності» для спрощення експорту альтернативними маршрутами, допомагають із фінансовою підтримкою сільгоспвиробників, а нині сприяють у забезпеченні рукавами для зберігання врожаю, генераторами та вже обговорюють потреби на проведення весняної посівної кампанії».

Він нагадав, що за підсумками Форeму з економічної стійкості та реконструкції України, що відбувся в Парижі, країни Євросоюзу готові надати 1,5 мільярдів євро допомоги українським аграріям. Ідеться про забезпечення генераторами, насіннєвим матеріалом і обіговими коштами для проведення весняної посівної кампанії. Попередньо домовлено, що Франція допомагатиме за всіма цими напрямами. Тож найближчим часом буде обговорено технічні деталі та таймлайн цієї допомоги.

У міністерстві акцентують, що велику допомогу Україна отримує від ФАО, яке активно підтримує дрібних фермерів та сільські родини. Нині вони отримують насіння озимої пшениці для забезпечення виробничих потреб під урожай 2023 року, а також зернові рукави для зберігання та захисту врожаю цього сезону. ФАО надає сільським домогосподарствам корми для тварин, багатоцільову грошову допомогу та ваучери на придбання інших засобів виробництва.

2022 року ФАО спрямувало 2,4 мільйона доларів на закупівлю насіння овочів, насіння зернових та картоплі для українських аграріїв. Крім того, на модернізацію фітосанітарної та ветеринарної лабораторій в Ізмаїлі спрямовано понад 3,6 мільйона доларів.

До слова, днями в Харкові відбувся круглий стіл «Дев’ять місяців війни. Збитки агросектору та перспективи їх відшкодування». Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький констатував, що до повномасштабної війни від української агропродукції залежало 400 мільйонів осіб у різних куточках світу без урахування самих українців. На агросектор припадало 20% ВВП України та понад 40% усього експорту. Нині в умовах війни 23% галузі втрачено або пошкоджено.

Він зачепив і тему відшкодування збитків аграріям. Він заявив: «Для отримання відшкодування важливо мати підтвердження збитків. Тобто потрібні фактаж і фіксація. Зрозуміло, що зібрати таку інформацію складно і не одразу можливо. Це потребує людського та фінансового ресурсу, але без фіксації відшкодування взагалі не можна реалізувати».

Тим часом. 16 грудня 2022 року Світовий банк оголосив про створення багатостороннього трастового фонду для підтримки уряду України у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення критично важливих потреб держави в нинішніх умовах війни та подальше відновлення країни. Цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), керівництво яким здійснюватиме Світовий банк, забезпечить скоординований механізм фінансування та підтримки діяльності уряду України в забезпеченні виконання державних функцій та наданні адміністративних послуг, здійсненні заходів допомоги населенню, а також у плануванні та реалізації програми відбудови і реформ в Україні. Фонд надаватиме ресурси для критично важливої консультативної й аналітичної роботи у царині надання допомоги населенню в умовах війни та відбудови країни, повідомляє пресслужба відомства.

Наталя ПИСАНА

для «Урядового кур’єра»