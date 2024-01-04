За підсумками минулого року, до загального фонду державного бюджету надійшло понад1,66 трлн грн

За оперативними даними Державної казначейської служби України, у грудні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло127,1 млрд грнподатків, зборів та інших платежів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження отримано за рахунок:

• 35,7 млрд грн— податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

• 22,5 млрд грн— податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, виконаних робіт і наданих послуг(зібрано 33,4 млрд грн, відшкодовано 10,9 млрд грн);

• 20,9 млрд грн— податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

• 8,3 млрд грн— акцизного податку;

• 4,1 млрд грн— податку на прибуток підприємств;

• 3,2 млрд грн— ввізного та вивізного мита;

• 3,0 млрд грн— рентної плати за користування надрами.

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету у грудні 2023 року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів). Її обсяг за підсумками місяця становив20,5 млрд грн.

Видатки перевищили доходи

2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло понад1,66 трлн грнподатків, зборів та інших платежів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження отримано за рахунок:

— 366,2 млрд грн— податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;

— 214,6 млрд грн— податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, виконаних робіт і наданих послуг (зібрано 347,0 млрд грн, відшкодовано 132,4 млрд грн);

— 176,0 млрд грн— податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

— 143,8 млрд грн— податку на прибуток підприємств;

— 103,9 млрд грн— акцизного податку;

— 56,1 млрд грн— рентної плати за користування надрами;

— 30,7 млрд грн— ввізного та вивізного мита.

Виконання річного розпису доходів Державною податковою службою України становило 100,7% (+4,9 млрд грн), Державною митною службою України — 93,9%(-25,7 млрд грн). Основною причиною менших надходжень митних платежів стало блокування українських вантажних перевезень польськими перевізниками, а також міцніший порівняно із прогнозним курс гривні щодо долара США.

Іншим важливим джерелом доходів державного бюджету торік стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів): їх обсяг за підсумками року становив425,4 млрд грн.

Найбільшим донором грантової підтримки 2023 року були Сполучені Штати Америки(400,5 млрд грн). Також на безповоротній основі Україна отримала фінансування від Японії, Норвегії, Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії, Швейцарії, Бельгії, Ісландії загальним обсягом до 25 млрд грн. Кошти спрямовано до державного бюджету через Цільовий фонд Світового банку в межах проєкту PEACE in Ukraine.

35,9 млрд грн надійшло до загального фонду державного бюджету від Національного банку України як частина його прибутку, отриманого за 2022 рік.

Загалом за підсумками 2023 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло2,67трлн грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, 478,1 млрд грн надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у вигляді ЄСВ, зокрема53,1 млрд грн — у грудні.

За оперативними даними Державної казначейської служби України, за 2023 рік касові видатки державного бюджету становили понад4 трлн грн, зокрема загального фонду — 3,03 трлн грн, або 98% розпису звітного періоду.

За 2023 рік державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 1,33трлн грн, у тому числі загальний фонд — у сумі 1,36 трлн грн проти запланованого розписом загального фонду на 2023рік дефіциту в сумі 1,83трлнгривень.

Запозичення покрили потребу

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2023 рік становили1,68 трлнгрн, або 73,7% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено552,6 млрд грн,зокрема в іноземній валюті — 164,1 млрд грн (3,68 млрд дол.США та 735,8 млн євро).

За рахунок випуску військових ОВДП залучено281,8 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло1,13 трлн грн(або $30,9 млрд), зокрема:

• 714,9 млрд грн(18,0 млрд євро) коштів ЄС макрофінансової допомоги відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС (Інструмент надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога + МФД-IX);

• 164,0 млрд грн(3,3 млрд СПЗ) коштів МВФ у межах чотирирічної програми розширеного фінансування EFF;

• 64,2 млрдгрн(2,4 млрдканадських доларів) позики Уряду Канади;

• 54,9 млрдгрн(1,5 млрд дол. США) позики МБРР на підтримку політики розвитку та відновлення;

• 33,3 млрдгрн(900,0 млндол.США) позики МБРР в межах проєкту «Інвестиції у соц. захист задля підвищення охоплення, стійкості та еф-ті (INSPIRE)»;

• 18,3 млрдгрн(500,0 млндол.США) позики МБРР у межах Четвертого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

• 18,1 млрдгрн(500 млндол.США) позики МБРР в межах П’ятого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

• 37,5 млрд грн(1 млрд дол. США) позики МБРР у межах Шостого додаткового фінансування проєкту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»;

• 16,1 млрд грн(404,3 млн євро) позики МАР в межах проєкту «Підтримка держвидатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні»;

• 4,8 млрдгрн(132,0 млндол.США) позики МБРР у межах проєкту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України»;

• 1,8 млрдгрн(47,0 млнєвро) позики МБРР у межах проєкту «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя»;

• 1,3 млрдгрн(35,0 млндол.США) коштів МБРР в межах другого дод-го фінансування, спрямованого на подолання наслідків пандемії COVID-19;

• 0,5млрдгрн(15,0млндол.США) позики МБРР у межах проєкту «Модернізація системи соц. підтримка населення України»;

• 0,7 млрд грн(18,5 млн дол. США) позики МБРР у межах проєкту «Модернізація системи соц. підтримка населення України»;

• 0,5млрдгрн(14,0млндол. США) позики МБРР у межах проєкту «Додаткове фінансування Проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».

За оперативними даними, платежі з погашення державного боргу за січень — грудень 2023 року становлять 436,5млрд грн (95,8% плану), платежі з обслуговування —247,4 млрд грн (93,3% плану).

Залучені кошти від розміщень ОВДП за січень — грудень 2023 року дали змогу повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Джерело: Міністерство фінансів