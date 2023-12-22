Українська економіка продовжує зростати навіть попри те, що минулого місяця польські перевізники блокували наземні пункти пропуску автомобільних вантажів. За попередніми оцінками Мінекономіки, зростання ВВП в листопаді 2023 року порівняно з торішнім листопадом становить приблизно 4% [±2%]. У підсумку за січень — листопад 2023 року зростання економіки оцінюють на рівні 5,5% порівняно з відповідним періодом торік.

«У листопаді 2023 року майже місячне блокування польськими автоперевізниками польсько-українського кордону було основним негативним чинником для виробників-експортерів та виробників, залежних від імпортної сировини під час доставки продукції автомобільним транспортом. Однак робота українського морського коридору дала змогу частково компенсувати втрати в економіці внаслідок блокади польсько-українського кордону. Передовсім цим скористалися виробники аграрної й металургійної продукції, підприємства з видобування металевих руд та залізничні перевізники. За нашими оцінками, позитивні чинники в листопаді переважили баланс впливу на ВВП і в підсумку, за попередніми оперативними оцінками Мінекономіки, спостерігалося зростання ВВП на рівні 4%», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

У листопаді уповільнилося зростання споживчих цін — до 0,5%, за даними Держстату (після 0,8% попереднього місяця). Загалом річні темпи інфляції й далі сповільнювалися — з 5,3% попереднього місяця до 5,1% — у листопаді. Це навіть менше, ніж в деяких країнах Євросоюзу. За даними Євростату, в листопаді споживча інфляція в річному обчисленні в Чехії — 8%, Угорщині — 7,7%, Ісландії — 7,4%, Словаччині та Румунії — 6,9%, Польщі — 6,3%, Хорватії та Болгарії — 5,5%.

«Помірна динаміка зростання споживчих цін порівнянна з рівнем інфляції в європейських країнах, чиї економіки не зазнають шоків війни. Це додаткове підтвердження цілісності та стабільності функціонування вітчизняної економіки. Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про виправданість очікувань щодо низької інфляції», — підсумувала Юлія Свириденко.

Джерело: Міністерство економіки