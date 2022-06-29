Унаслідок повномасштабного збройного вторгнення росії в Україну громади й аграрні виробники в Україні страждають від війни. У зв’язку з цим Програма USAID з аграрного і сільського розвитку АГРО спільно з галузевими асоціаціями ГС «Всеукраїнська аграрна рада» та Всеукраїнською асоціацією громад реалізують проєкти на підтримку громад та аграрних виробників, щоб гарантувати продовольчу безпеку, повідомляє офіційний сайт Мінагрополітики.

«Наші міжнародні партнери продемонстрували величезну підтримку та солідарність, спільно з асоціаціями вони реалізують проєкти, які допомагають підтримати агровиробників та громади у часи війни. Ці проєкти допомагають не лише підтримати продовольчу безпеку в регіонах, які постраждали від бойових дій, а й встановити партнерство між громадами та агровиробниками і відновити економічну активність», — зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

ГС «Всеукраїнська аграрна рада» працює із сільськогосподарськими виробниками, які потребували додаткової підтримки для своєчасного забезпечення весняно-польових робіт і ефективного продовження сільськогосподарського виробництва.

«Уже сьогодні спільними зусиллями Всеукраїнська аграрна рада доставила більш ніж 350 тонн необхідних товарів громадам 13 областей, зокрема Харківської, Чернігівської, Київської, Донецької, Луганської, Миколаївської та Херсонської. Передала більш як 300 кг насіння овочів та 35 тонн насіннєвої картоплі одноосібникам і домогосподарствам. На деокуповані території було передано комплекси Starlink, які дали змогу зберегти зв’язок та налагодити виробничі процеси на 23 аграрних підприємствах», — розповідає Андрій Дикун, голова ГС «Всеукраїнська аграрна рада».

Всеукраїнська аграрна рада створила оперативний юридично-консультаційний штаб, де аграрні підприємства можуть отримати необхідні консультації для організації господарського процесу. 53 аграрні підприємства отримали кредити на посівну завдяки юридично-консультаційній допомозі проєкту.

Всеукраінська асоціація громад упроваджує проєкт «Згуртовані громади», який спрямовано на підтримку життєдіяльності та сприяння економічніи активності у громадах під час віини. Завдяки цій ініціативі громади гуртуються через побратимство та взаємодопомогу задля Перемоги у віині та післявоєнноі відбудови Украіни.

Діяльність проєкту спрямована на організацію та адміністрування логістичних послуг для доставки необхідних товарів для забезпечення продовольчої безпеки. Всеукраїнська асоціація громад налагоджує співпрацю із громадами-партнерами в Україні та за кордоном, волонтерами, громадськими організаціями та благодійними фондами.

«Від початку реалізації проєкту громади в тилу передали громадам, які опинилися в умовах активних бойових дій, понад 500 тонн продуктів і товарів першої необхідності. Це переважно харчі, медикаменти, засоби гігієни, одяг, ковдри, спальники, каремати, генератори та інші життєво необхідні товари. Допомогу отримали орієнтовно пів сотні громад, які забезпечили їжею й усім необхідним близько 10 тисяч осіб на пів місяця. Ідеться не лише про жителів постраждалих від російської агресії громад, а й про внутрішньо переміщених осіб», — зазначив виконавчий директор ВАГ Іван Слободяник.

Наприклад, Гощанська громада Рівненської області передала 25,5 тонни продуктів харчування та засобів гігієни (картоплю, борошно, олію, макаронні вироби, консерви м’ясні, ковбаси, згущене молоко, соки, печиво) шести громадам: Нововодолазькій, Роганській, Богудухівській, Краснокутській та Малинівській Харківської області та Омельницькій Полтавської.

У межах ініціативи «Згуртовані громади» проходять різноманітні консультації для активізації економічних процесів громад у нових умовах, відновлення підприємницької діяльності та обміну досвідом вирішення проблемних питань, з якими щодня стикаються громади.

Відділ аналітики

«Урядового кур’єра»