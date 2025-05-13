За цей час понад 100 тисяч українців отримали кошти на ремонт чи сертифікати для придбання нового житла

У травні 2023 року держава запровадила програму «єВідновлення», щоб українці, чиє житло пошкоджене або знищене внаслідок війни, одержали підтримку для відбудови. За цей час 100 тисяч родин уже скористалися допомогою — хтось відремонтував свій дім, а хтось придбав новий завдяки житловому сертифікату. З них 9,6 тисячі придбали нові домівки. Понад 93 тисячам погодили компенсацію на відновлення житла після пошкоджень на загальну суму 9,8 мільярда гривень. З них вже перераховано заявникам — 8,9 мільярда гривень.

В основні архітектури послуги — Реєстр пошкодженого та знищеного майна, з яким уже працюють 10 тисяч користувачів. Механізм простий: фіксація пошкоджень, подання заяви й очікування рішення. Процес відбувається онлайн через застосунок чи портал «Дія» або ж у ЦНАПі. А далі — виплата. Прозоро та зрозуміло.

«Програма на сьогодні є одним з найбільш ефективних елементів допомоги українцям, чиє житло постраждало від російської агресії або ж було повністю знищене. Зокрема йдеться про внутрішньо переміщених осіб. Підтримка ВПО — один з важливих напрямів роботи міністерства, і тільки завдяки «єВідновленню» вже понад 4000 родин придбали нове житло.Ми постійно працюємо над розширенням програми, а також пошуком додаткового фінансування. Тільки за останній місяць уряд ухвалив два послідовні рішення про залучення додаткового фінансування для компенсацій за пошкоджене і за зруйноване майно.

Ми вдячні всім, хто продовжує нам допомагати реалізовувати цю беззаперечну надважливу для українців програму. Спільними зусиллями ми прагнемо і віримо, що зможемо допомогти якомога більшій кількості наших громадян», —прокоментував віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У межах «єВідновлення» можна отримати виплату для відновлення пошкодженого житла: на поточні ремонти — до 200 тисяч гривень; на капітальні ремонти — до 350 тисяч гривень для пошкоджених квартир і до 500 тисяч гривень — для пошкоджених будинків. У такому разі виплату здійснюють двома платежами.

Якщо ж оселю повністю знищено, українці мають змогу отримати житловий сертифікат. За нього можна купити будинок, квартиру чи інвестувати ці кошти в майбутню нерухомість. Також є змога отримати грошову компенсацію на відбудову приватного будинку на власній земельній ділянці.

Середній обсяг компенсації за знищене житло становить 1,5 мільйона гривень, а середній обсяг виплати для відбудови на власній земельній ділянці — 2,2 мільйона гривень.

Пріоритетні групи «єВідновлення» — військовослужбовці, родини загиблих захисників, ВПО, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Програма постійно розвивається і розширюється. Головні зміни за минулий рік: окрема програма в межах «єВідновлення» для внутрішньо переміщених осіб, які втратили єдине житло. На неї уряд перерозподілив 15 мільярдів гривень. За чотири місяці чинності програми було використано понад 4000 сертифікатів на купівлю нового житла; можливість подати заяви на компенсацію за знищене житло в зоні активних бойових дій; можливість використання житлового сертифіката для першого внеску за програмою «єОселя»; початок практичної реалізації грошових виплат для відбудови на власній земельній ділянці, яка доступна для власників зруйнованих приватних будинків. Перші 300 родин вже отримали перший транш коштів на загальну суму понад 408 мільйонів гривень.

Найбільше заяв на відшкодування пошкодженого майна подали у Харківській області — 53046, Київській — 21399, Донецькій — 14019, Миколаївській — 9308 та Херсонській області — 7778.

Найбільше заяв на отримання компенсацій за знищене майно подали у таких областях: Донецька — 17675, Харківська — 15517, Київська — 6455, Херсонська — 3021, Миколаївська — 1706.

Для реалізації програм залучають кошти міжнародних партнерів, зокрема Світового банку та Банку розвитку ради Європи.

Сервіс «єВідновлення» та Реєстр пошкодженого і знищеного майна реалізують Міністерство розвитку громад та територій і Міністерство цифрової трансформації в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконує Фонд «Євразія» та фінансує UK Dev. Партнер проєкту — Фонд «Східна Європа».

«єВідновлення» — це шанс на повернення додому, новий початок, упевненість, що держава поряд.

Джерела: Міністерство розвитку громад та територій

Міністерство цифрової трансформації