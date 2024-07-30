За пів року реалізації цієї економічної політики видано 50 млрд грн кредитів, 350 млн грн грантів на переробку і 100 млн грн на компенсації за придбану сільгосптехніку

«Розвиток виробництва, залучення інвестицій у реальний сектор, підтримка несировинного експорту — ключові пріоритети політики «Зроблено в Україні». За цими напрямами стоять конкретні програми, покликані стимулювати бізнес розширювати виробництво чи розпочинати нове, створювати робочі місця і продовжувати підтримувати нашу економіку. Крім того, важлива частина політики — популяризація товарів українського виробництва. За ці пів року понад 100 виробників замаркували свої товари логотипом «Зроблено в Україні». Крім маркування продукції, яка потрапляє на полиці магазинів, понад 26 мільйонів товарів — із позначкою «Зроблено в Україні» на маркетплейсах», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Державні програми підтримки мають такі результати.

Державна програма «Доступні кредити 5—7—9%»

З початку року за програмою було видано 13 394 пільгові кредити на 50,8 млрд грн. З них на реалізацію інвестиційних проєктів — 9,4 млрд грн. Загалом за час чинності програми видано 92,4 тисячі кредитів на суму 317,7 млрд грн. Запланований обсяг програми 2024 року — 18 млрд грн.

За пів року програму модифікували, щоб основний фокус був на інвестиційні цілі. Крім того, дали змогу бізнесу за кредитні кошти відновлюватиенергетичні спроможності.Минулого тижняSense Bankвидав перший кредит на придбання та встановлення українським виробником сонячної електростанції потужністю 1 МВт в Чернівецькій області. Також вітчизнянийУкргазбанкнадав перші інвестиційні кредити двом виробникам з Вінницької та Черкаської областей на придбання когенераційних установок. Загальна потужність установок — 2,5 МВт. Виробники отримали кредити на загальну суму понад 26 млн грн.

Програма компенсацій аграріям за придбання техніки та обладнання українського виробництва

Держава через уповноважені банки компенсує аграріям, які купують техніку та обладнання українського виробництва, до 25% їх вартості. При цьому локалізація виробництва такої техніки чи обладнання має перевищувати 60%.

Програму розпочато у квітні. Тож за три місяці чинності програми аграріям нарахували вже майже 100 млн грн компенсації: 115 підприємств машинобудування для АПК беруть участь у програмі; 9038 найменувань товарів можуть придбати аграрії; 32 уповноважені банки долучилися до програми; 300 сільгосппідприємств придбали 460 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 435,5 млн грн; 90 993 862 грн становить загальна сума часткової компенсації від держави.

Програма «Шкільний автобус»

Громади закупили перші шкільні автобуси в межах державної програми. Станом на 26 липня придбано перші 36 автобусів. Крім того, тривають закупівельні процедури.

У державному бюджеті на 2024 рік на програму було закладено 1 млрд грн. Торік сума фінансування була аналогічною. Розподіл цих грошей між областями відбувся пропорційно до кількості учнів, які потребують підвезення до закладів освіти, і торік за ці кошти вдалося закупити понад 500 автобусів. На сьогодні ще потребують підвезення орієнтовно 300 тис. школярів у всій країні.

Грантова програма на розвиток переробних підприємств

За пів року в межах програми було видано грантів на 349,5 млн грн. Усього з початку реалізації програми виплачено 707 грантів на суму 3 млрд 533,8 млн грн.

Крім того, від початку року уряд розширив гранти на переробку, а також на виробництво дронів. А Міністерство економіки запровадило окрему грантову програму для жінок — власниць чи керівниць виробництв «Створюй».

За умовами програми, на переробні підприємства держава надає грант обсягом до 50% вартості проєкту з розвитку переробки, а для підприємств визволених територій чи виробників дронів — до 80%. Загалом виробник може отримати за програмою до 8 млн грн. Обов’язкова умова — створення робочих місць.

Програма «Власна справа»

За пів року в межах програми 5689 переможців отримають 1,4 млрд грн. Завдяки цьому буде створено 11 тисяч робочих місць. Загалом цього року держава планує видати 15 тисяч мікрогрантів.

За умовами програми, підприємці можуть отримати до 250 тисяч гривень на відкриття чи розвиток власної справи за умови створення нових робочих місць. Кошти можна використати зокрема на придбання обладнання, закупівлю сировини, оренду приміщення тощо.

Програма грантів для ветеранів та ветеранок, їхніх дружин і чоловіків

Ветерани й ветеранки, їхні дружини чи чоловіки можуть отримати грант до 1 млн грн чи до 500 тис. відповідно на започаткування або розвиток бізнесу. Умови програми також передбачають створення робочих місць. Грант до 1 млн грн держава надає ветеранові на умовах співфінансування, покриваючи до 70% вартості проєкту.

З початку року визначено 592 переможців, які отримають 284 млн грн. Завдяки цьому буде створено 1250 робочих місць. 2024 року держава запланувала видати 1000 таких грантів.

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя»

З початку року банки-учасники за програмою надали 5266 кредитів на загальну суму 8,9 млрд грн. 3831 родина придбала житло на вторинному ринку, 1435 — не первинному. Ще 292 родини отримали кредит за програмою на придбання житла, яке ще будують. Серед тих, хто скористався програмою, 2712 військових і силовиків, 1339 українців без житла, 392 педагоги, 389 медиків, 167 ветеранів, 153 ВПО, 114 науковців.

Усього цього року в межах програми заплановано видати 12 тис. іпотек.

Програма передбачає надання пільгових кредитів для військовослужбовців та силовиків, медичних, педагогічних та науково-педагогічних працівників під 3% річних. Для інших громадян, які не мають власного житла або потребують поліпшення житлових умов, — під 7%.

Локалізація

Міністерство економіки поліпшило підходи до реєстру виробників. Було напрацьовано нормативну базу щодо розширення локалізації. Проєкт постанови із позиціями профільних міністерств передано на погодження економічного комітету Верховної Ради.

Підтримка несировинного експорту

У цьому розрізі Експортно-кредитне агентство України підтримало експорт на 4,8 млрд грн. ЕКА в першому півріччі збільшило обсяги підтримки експорту майже у 2,5 раза порівняно з відповідним періодом торік.

До п’ятірки країн, яким українські виробники в січні — червні продавали свою продукцію (за сумами укладених і застрахованих контрактів), увійшли Польща, ОАЕ, Азербайджан, Словаччина та Німеччина.

Залучення інвестицій у реальний сектор

У межах програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями перший проєкт, який пройшов оцінку Мінекономіки та отримав оцінку про доцільність реалізації, очікує на підписання інвестиційного договору. Розпорядження про підписання спеціального інвестиційного договору нині на погодженні дотичних міністерств і відомств.

Ще три інвестиційні проєкти подано на оцінку Мінекономіки. Два інші проєкти пройшли другий етап оцінки. Ще п’ять — готують пакети документів, щоб податися на розгляд до Мінекономіки.

У розрізі підтримки індустріальних парків уже доступна можливість для індустріальних парків подаватися на компенсації. Міністерство економіки та АТ «Укрексімбанк» підписали договір про співпрацю, що дає змогу ініціаторам створення індустріальних парків отримувати державне стимулювання. Очікують, що подібні договори буде укладено ще із двома державними банками.

Офіси «Зроблено в Україні»

Для малого і мікробізнесу доступні консультації щодо програм підтримки в регіональних офісах. На сьогодні вже відкрито 17 офісів у 14 регіонах України. Загалом заплановано мережу з 80 представництв, які надаватимуть весь комплекс послуг, — від інформування до практичної допомоги.

Фахівці «Зроблено в Україні» надали щодо них більш ніж 2500 консультацій. У підсумку понад 150 людей подали заявку на державний грант, а ще 82 — пішли на безплатне навчання з основ підприємницької діяльності.

Джерело: Міністерство економіки