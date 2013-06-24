1 січня ще 50 комплексів автофіксації порушень ПДР на дорогах України
19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
м. Бориспіль
Запрацюють вперше 2 комплекси:
· вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова
· вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька
м. Кривий Ріг
Запрацюють вперше 2 комплекси:
· просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна
· просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності
м. Миколаїв
Запрацюють вперше 6 комплексів:
· просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий
· просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський
· вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе
· просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова
· просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька
· просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна
Відновлюють роботу 5 комплексів:
· просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська
· просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе
· просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе
· просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна
· просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії
Миколаївська область
Відновлюємо роботу 1 комплексу:
· на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове
м. Полтава
· Запрацює вперше 1 комплекс:
· вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко
Відновлюємо роботу 1 комплексу:
· вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку
· вул. Героїв-пожежних
Полтавська область
Відновлюємо роботу 1 комплексу:
· на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава
м. Чернігів
Запрацюють вперше 5 комплексів:
· вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична
· вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги
· просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників
· вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська
· вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна
Чернігівська область
Відновлюємо роботу 1 комплексу:
· на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ
Вінницька область
Запрацює вперше 1 комплекс:
· на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Чаульське
Відновлюємо роботу 2 комплекси:
· на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир
· на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця
Волинська область
Запрацює вперше 1 комплекс:
· на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна
Житомирська область
Запрацюють вперше 2 комплекси:
· на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів
· ·на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ
Закарпатська область
Запрацює вперше 1 комплекс:
1. на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород
Івано-Франківська область
Запрацюють вперше 4 комплекси:
· на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького
· на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ
· на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія
· на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло
м. Київ
Відновлюємо роботу 1 комплексу:
· просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна
Київська область
Запрацюють вперше 2 комплекси:
· на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ
· на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів
Відновлюємо роботу 3 комплексів:
· на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка
· на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова
· на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка
м. Львів
Відновлюємо роботу 1 комплексу:
· вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли
Львівська область
Запускається вперше 1 комплекс:
· на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці
Відновлюємо роботу 3 комплексів:
· на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди
· на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк
· на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк
Одеська область
Запускаються вперше 3 комплекси:
· на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші
· на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка
· на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса
Загальна кількість комплексів фіксації від 01 січня 2024 року — 265.
Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:
· за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;
· більш ніж на 50 км/год — 1700 грн