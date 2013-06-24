1 січня ще 50 комплексів автофіксації порушень ПДР на дорогах України

19 комплексів працювали до повномасштабного вторгнення і наразі відновлять свою роботу, а ще 31 прилад контролю запрацює вперше. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

м. Бориспіль

Запрацюють вперше 2 комплекси: 

·        вул. Броварська, 1-А, напрямок спрямування приладу вул. Глібова

·        вул. Київський шлях, 2-Б, напрямок спрямування приладу вул. Чумацька

м. Кривий Ріг 

Запрацюють вперше 2 комплекси: 

·        просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна

·        просп. 200-річчя Кривого Рогу, 14 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Співдружності

м. Миколаїв

Запрацюють вперше 6 комплексів: 

·        просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу пров. Парковий

·        просп. Героїв України, 55, напрямок спрямування приладу пров. Київський

·        вул. Велика Морська, 13, напрямок спрямування приладу Одеське шосе

·        просп. Центральний, 96, напрямок спрямування приладу вул. Садова

·        просп. Богоявленський, 42-А, напрямок спрямування приладу вул. Прибузька

·        просп. Богоявленський, 55/2, напрямок спрямування приладу вул. Виноградна

Відновлюють роботу 5 комплексів:

·        просп. Героїв України, 9-Т, напрямок спрямування приладу вул. Пушкінська

·        просп. Героїв України, 20, напрямок спрямування приладу Київське шосе

·        просп. Центральний, 160, напрямок спрямування приладу Херсонське шосе

·        просп. Богоявленський, 125, напрямок спрямування приладу вул. Старофортечна

·        просп. Богоявленський, 140, напрямок спрямування приладу вул. 295-ї Стрілецької Дивізії

Миколаївська область 

Відновлюємо роботу 1 комплексу: 

·        на 294 км+260 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Мазурове

м. Полтава 

·        Запрацює вперше 1 комплекс: 

·        вул. Європейська, 108, напрямок спрямування приладу вул. Раїси Кириченко

Відновлюємо роботу 1 комплексу:

·        вул. Решетилівська, 32, напрямок спрямування приладу у напрямку 

·        вул. Героїв-пожежних

Полтавська область 

Відновлюємо роботу 1 комплексу: 

·        на 30 км+459 автодороги М-22, напрямок спрямування приладу м. Полтава

м. Чернігів 

Запрацюють вперше 5 комплексів: 

·        вул. Івана Мазепи, 58, напрямок спрямування приладу вул. Музична

·        вул. Івана Мазепи, 55, напрямок спрямування приладу просп. Перемоги

·        просп. Миру, 192, напрямок спрямування приладу вул. Рятувальників

·        вул. Жабинського, 2-Б (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Старобілоуська

·        вул. Козацька, 22 (навпроти), напрямок спрямування приладу вул. Інструментальна

Чернігівська область 

Відновлюємо роботу 1 комплексу: 

·        на 113 км+864 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ

Вінницька область 

Запрацює вперше 1 комплекс: 

·        на 417 км+815 автодороги М-30, напрямок спрямування приладу с. Чаульське

Відновлюємо роботу 2 комплекси: 

·        на 294 км+567 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Житомир

·        на 294 км+619 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Вінниця

Волинська область 

Запрацює вперше 1 комплекс: 

·        на 97 км+990 автодороги Н-22, напрямок спрямування приладу вул. Лісна

Житомирська область 

Запрацюють вперше 2 комплекси:

·        на 190 км+150 автодороги М-21, напрямок спрямування приладу м. Бердичів

·        ·на 247 км+134 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Київ

Закарпатська область 

Запрацює вперше 1 комплекс: 

1.      на 226 км+887 автодороги Н-13, напрямок спрямування приладу м. Ужгород

Івано-Франківська область 

Запрацюють вперше 4 комплекси:

·        на 322 км+566 автодороги Н-09, напрямок спрямування приладу вул. Богдана Хмельницького

·        на 120 км+854 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу м. Івано-Франківськ

·        на 124 км+050 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Отинія

·        на 66 км+610 автодороги Н-10, напрямок спрямування приладу с. Пійло

м. Київ 

Відновлюємо роботу 1 комплексу: 

·        просп. Броварський/ст. м. Лівобережна, напрямок спрямування приладу ст. м. Лівобережна

Київська область 

Запрацюють вперше 2 комплекси: 

·        на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Київ

·        на 28 км+342 автодороги М-01, напрямок спрямування приладу м. Чернігів

Відновлюємо роботу 3 комплексів:

·        на 35 км+352 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Велика Солтанівка

·        на 28 км+450 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу с. Віта-Поштова

·        на 46 км+050 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу с. Калинівка

м. Львів 

Відновлюємо роботу 1 комплексу: 

·        вул. Стрийська, 35, напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли

Львівська область

Запускається вперше 1 комплекс:

·        на 66 км+283 автодороги М-09, напрямок спрямування приладу с. Ясенівці

Відновлюємо роботу 3 комплексів:

·        на 447 км+803 автодороги М-06, напрямок спрямування приладу м. Броди

·        на 3 км+064 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк

·        на 4 км+898 автодороги Н-17, напрямок спрямування приладу м. Луцьк

Одеська область 

Запускаються вперше 3 комплекси: 

·        на 96 км+449 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Монаші

·        на 120 км+354 автодороги М-15, напрямок спрямування приладу с. Михайлівка

·        на 364 км+792 автодороги М-05, напрямок спрямування приладу м. Одеса

Загальна кількість комплексів фіксації від 01 січня 2024 року — 265.

Відповідальність за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) КУпАП:

·        за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год — 340 грн;

·        більш ніж на 50 км/год — 1700 грн