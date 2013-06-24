У рамках урядової грантової програми підтримки малого та середнього бізнесу єРобота ще 19 агропідприємствам виплатили 41,7 млн гривень. Гроші будуть спрямовані на розвиток садівництва, ягідництва, виноградарства та тепличного господарства. Загалом цьогоріч 145 господарств отримали державну допомогу на суму 624,2 млн гривень на розвиток садів і теплиць. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, на сади виплачено 484,4 млн гривень 118 господарствам. Ще 27 підприємств отримали 139,8 млн гривень – на теплиці.

З початку дії програми виплачено 672,5 млн гривень 153 суб’єктам господарювання. Зокрема, 518,7 млн гривень отримали 124 господарства на розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства та 153,8 млн гривень – 29 підприємств на теплиці.

Повністю цього року виплатили гранти 136 господарствам.

Довідково

Урядова грантова програма діє з 1 липня 2022 року і передбачає підтримку малого і середнього бізнесу. Серед її переваг – можливість для кожного бажаючого створити чи розвивати власний бізнес за напрямками «Своя справа», «Свій сад», «Своя теплиця», «Новий рівень».

Гранти надаються у розмірі не більше 70 % вартості проекту, але не більше 10 млн гривень. Заявник має профінансувати власними або кредитними коштами не менше 30% вартості проекту. Обов’язковою умовою є працевлаштування потрібної кількості працівників. Для садів – від 5 до 10 постійних і 125-425 сезонних робітників залежно від найменування насаджень. Для теплиць – не менше 4 постійних та 10 сезонних на гектар.