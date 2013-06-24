У 2019 році Міністерство цифрової трансформації України визначило однією зі стратегічних цілей залучення 6 мільйонів громадян до програм цифрової грамотності. Очікуваний результат — покращення цифрових навичок українців та збільшення застосування онлайн-інструментів як для роботи, так і для особистого розвитку. Вперше за історію України цифрова грамотність стала пріоритетом держави. Тож було затверджено Концепцію з розвитку цифрової грамотностіна загальному й регіональних рівнях та адаптовано європейські рамки DigiComp 2.1 та 2.2. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час Diia Summit 2023 Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив: «Ціль у понад 6 мільйонів досягнуто». Згідно з результатом соціологічного дослідження, майже 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками — за чотири роки їх частка збільшилася на 12,6% і тепер сягає показників країн ЄС (53,84% населення країн ЄС станом на 2021 рік). Ці показники зазначено в Digital Decade(документі, що визначає бачення цифрового розвитку ЄС до 2030 року). Ознайомитися з дослідженнями Мінцифри можна за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/research. Нагадаємо: Мінцифри ініціює такі дослідження кожні два роки. Зокрема, проводили їх у 2019, 2021 та 2023 роках.

«Дія.Освіта стала нашою точкою входу в систему освіти. Цього року ми досягли цілі — залучити 6 млн осіб до програм із цифрової грамотності. Паралельно почали комплексно займатися трансформацією освіти в кожній ланці — від дитячих садочків до ЗВО. Водночас продовжуємо розвивати проект Дія.Освіта. Це приклад того, як можна реагувати на виклики. У 2023 році платформа теж пройшла новий еволюційний етап та трансформацію. Тепер проект не тільки про цифрові навички, а й про нові знання, які допоможуть зробити крок назустріч новій професії», — зазначив Михайло Федоров, Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації.

Одразу після запуску у 2020 році Дія.Цифрова освіта стала флагманським проектом Мінцифри з розвитку цифрової грамотності, і залишається ним досі. З початку повномасштабного вторгнення чимало людей втратили роботу — бойові дії тривають там, де раніше були зайняті щонайменше 10 млн працівників. Тож у 2023 році Мінцифри запустило оновлену платформу Дія.Освіта, де, окрім контенту про цифрову грамотність, з’явилися 83 нові освітні серіали та 56 симуляторів про актуальні професії — їх можна швидко опанувати та отримати сертифікат, що додається до резюме. Крім цього, Дія.Освіта пропонує пройти профорієнтаційний тест та скласти персоналізовану траєкторію навчання. Весь контент платформи команда готувала з урахуванням Нового міжнародного Порядку денного з навчання дорослих на 2021-2030 роки. Це офіційний документ, затверджений Радою Євросоюзу.

У 2023 році українці отримали 900 000 сертифікатів про завершення освітніх серіалів на платформі Дія.Освіта. Загалом на платформі цього року зареєструвалося 550 000 громадян. Команда також долучила до мережі цифрових хабів 5 000 просторів на базі бібліотек та громадських організацій.

«У цьому році завдяки гранту Google.org та підтримці Google Fellowship, а також уже традиційній співпраці з Фондом Східна Європа ми оновили платформу Дія.Цифрова освіта. Відтепер це Дія.Освіта, де кожен може знайти актуальні знання, щоб досягнути карʼєрних змін і покращити навички в найзатребуваніших професіях на ринку праці. Ми пишаємося тим, що success rate з проходження наших освітніх продуктів є досить високим і становить 75%. За підсумками навчання українці згенерували на платформі 3 мільйони сертифікатів про завершення серіалу або тесту», — розповіла заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

На платформі Дія.Освіта доступні тести, які допоможуть знайти професію чи перевірити рівень володіння цифровими навичками:

– Профорієнтаційний тест

– Тест для пошуку професії

– Ентреграм

– Кіберграм.

Крім цього, важливим досягненням цього року стало розширення проекту «Оновленої інформатики — IT-студій» для всіх шкіл країни. Матеріали проекту розміщено на окремому модуліплатформи Дія.Освіта, де школярі всіх класів можуть навчатися за допомогою інтерактивних вправ, інклюзивного дизайну та зручного інтерфейсу для комунікації з учителем. За 3 місяці до проекту підключилося вже 1 400 шкіл, а модуль ІТ-студій на Дія.Освіта відвідали 100 000 користувачів.

Саме якісна освіта рухає нас вперед і дає змогу втілювати те, що раніше здавалося неможливим. У 2024 році — більше інноваційних проектів та здійснених мрій.