Потреби України в залученні зовнішнього фінансування цей рік становлять понад 37 млрд доларів. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 3 січня.

Він висловив сподівання на ритмічну, стабільну та своєчасну допомогу партнерів.

«42,6 млрд доларів зовнішнього фінансування залучено у 2023 році. З них 27% — це грантові кошти. Лідери підтримки незмінні: Європейський Союз, США, МВФ, Японія, Канада, Велика Британія, Світовий банк», — зазначив Прем’єр-міністр.

Водночас держава неухильно підвищує власні бюджетні надходження, насамперед митні та податкові. За словами очільника Уряду, більше 1,1 трлн грн податків, зборів та інших платежів надійшло до загального фонду держбюджету минулого року.

«Всі ці кошти ми спрямовуємо на безпеку та оборону. Понад 750 млрд грн цього року плануємо витратити на виплати військовослужбовцям. Більше 265 млрд грн — на закупівлю, виробництво та ремонт озброєння», — відзначив Денис Шмигаль.

Глава Уряду підкреслив, що ключове завдання — збільшення власного воєнного виробництва. Виробничі потужності українського ОПК у 2023 році, за його словами, зросли втричі. Амбітна ціль на поточний рік — зростання ушестеро: «Це означає більше дронів, більше снарядів, більше патронів та броньованої техніки для наших військових».