У межах ініціативи глави держави щодо забезпечення житлом військовослужбовців — Героїв України Президент Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих воїнів, які удостоєні цього звання посмертно, повідомляє Офіс Президента.

Глава держави наголосив, що українці вміють перемагати обставини, а наші воїни мають хоробрість, щоб долати підлість росії. «І ми її обов’язково подолаємо. Попри всі ракетні удари росії, попри будь-які наміри ворога ми обов’язково захистимо нашу державу. І хай незалежна та сильна Україна завжди буде вдячною кожному, хто бився заради неї, кожному, хто працював заради неї», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив сертифікати на отримання квартир воїнам-героям зі складу ЗСУ: капітанові Василю Боєчку, капітанові Іллі Вергуну, старшому лейтенантові Олександру Коваленку, підполковникові Андрієві Круглову, полковникові Миколі Паласу, старшому сержанту Андрієві Водоп’янчуку, підполковнику Олегові Дмитруку, підполковнику Олександрові Юрковському. А також штаб-сержантові Нацгвардії Олександрові Костенку, старшому сержанту Нацгвардії Дмитрові Фінашину, штаб-сержанту Державної прикордонної служби України Дмитрові Кушніру, солдатові ДПСУ Іванові Кишенку та майстер-сержантові служби цивільного захисту ДСНС Андрієві Кошовцю.

Сертифікати на квартири від глави держави також отримали сім’ї полеглих Героїв України: рідні старшого солдата ЗСУ Сергія Сови, полковника ЗСУ Олександра Мариняка, молодшого сержанта ЗСУ Михайла Несольоного, капітана ЗСУ Віктора Оцерклевича, капітана ЗСУ Сергія Пархоменка, майора ЗСУ Євгена Лисенка, старшого сержанта ЗСУ Дениса Ріхтера, капітана ЗСУ Олексія Хижняка, майстер-сержанта СБУ Олександра Макаренка, капітана Нацгвардії Вадима Манька, молодшого сержанта НГУ Олександра Тимченка, полковника Нацгвардії Владислава Аллерова, капітана НГУ Віталія Грицаєнка, лейтенанта Нацгвардії Віталія Коваля, старшого лейтенанта Національної гвардії Сергія Барсукова та полковника ДПСУ Віталія Кучерявого.