Із початку чинності Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» суб’єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 78303 кредити на загальну суму 263,1млрдгрн, з яких 53013 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 114,6млрдгрн, повідомляє Мінфін.

За минулий тиждень у межах програми видали 634 пільгові кредити на загальну суму 3млрдгрн, зокрема банки державного сектору економіки — 465 кредитів на суму 1,4млрдгрн.

За час воєнного стану в Україні в межах Державної програми «Доступні кредити 5—7—9%» укладено 43481 кредитний договір на загальну суму 173,5млрдгрн (зокрема банками державного сектору — 32537 кредитів на суму 88 млрд грн), з яких: 12,01 млрд грн — на інвестиційні цілі; 8,93 млрд грн — як антикризові кредити; 3,73 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів; 36,29 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників; 58,28 млрд грн — на антивоєнні цілі.

Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва, єдиний учасник якого — уряд України в особі Міністерства фінансів, що координує всі аспекти діяльності фонду.