За попередніми оцінками, 2023 року Україна експортувала 67,5 млн тонн агропромислової продукції різних видів, що на 15% перевищує аналогічний показник попереднього року. Як передає Укрінформ, про це повідомляєпресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.

Зазначено, що торік українські експортери аграрної продукції зіткнулись із певними перешкодами. Зокрема, російська сторона гальмувала роботу зернового коридору, а потім вийшла із зернової ініціативи; внаслідок російських обстрілів було пошкоджено інфраструктуру морських портівОдесита річкових портів Дунаю, сусідні європейські країни забороняли експорт і транзит української агропродукції, а протестувальники блокували пропускні пункти на кордоні України.

В асоціації наголошують, що попри ці обмеження експорт продукції АПК зріс у натуральному вимірі. Однак, за оцінками УКАБ, виручка від аграрного експорту 2023-го становитиме 21,9 млрд дол., що на 8% менше, ніж попереднього року. В УКАБ пояснюють, що скорочення відбулося внаслідок падіння цін майже на всі види агропромислової продукції порівняно з попереднім роком (2022-й був роком максимально високих цін на продовольство у світі).