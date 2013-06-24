Наприкінці минулого року Україна отримала дорожню карту вступу до Механізму цивільного захисту ЄС - найбільшої у світі системи надання міжнародної координованої оперативної допомоги в разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму , передає пресцентр Урядовий портал.

"Ми пройшли тривалий шлях і виконали всі необхідні кроки. У квітні цього року підписали угоду про надання членства, в червні в структурі ДСНС створили Офіс з питань взаємодії з МЦЗ, а в листопаді Верховна Рада прийняла відповідний Закон про ратифікацію Угоди", - зазначив очільник МВС.

За словами Ігоря Клименка, сьогодні через МЦЗ до України направляється допомога з усієї Європи. Її вартість становить близько 3 мільярдів гривень. Це техніка, медичне обладнання, лікарські засоби, генератори та багато іншого.

Україна також може через МЦЗ надавати допомогу іншим державам, що опиняються у кризі, та передавати іноземним колегам знання і навички роботи в умовах бойових дій.