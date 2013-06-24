Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав бійців «Азову» на східному напрямку фронту. Про це очільник МВС України повідомиву своєму офіційному Telegram-каналі, передає Урядовий портал.

“12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії – один із найпотужніших та найпрофесійніших підрозділів в складі Сил оборони України. Перше відрядження 2024 року – до них”, – зазначив Глава МВС.

Ігор Клименко відвідав бійців, які бʼють ворога на східному напрямку фронту. Також заслухав доповідь Дениса Прокопенка («Редіса») щодо оперативної обстановки на цій ділянці передової.

Окупанти цілодобово намагаються штурмувати наші позиції, але майстерність нацгвардійців не дає їм шансів. Про щоденні успіхи «Азову» на фронті не втомлюємося розповідати: знищена техніка, склади боєприпасів, особовий склад ворога. Міністр внутрішніх справ України подякував підрозділу за службу та нагородив Героїв, які відзначились на полі бою.

“2024 рік буде не менш складним, ніж попередні, із багатьма випробуваннями. Але з такими міцними та відданими хлопцями і дівчатами ми подолаємо будь-які труднощі. Заради України”, – підсумував Ігор Клименко.