В Україну була доставлена чергова партія гуманітарної допомоги, зібраної латвійськими церквами та військом. Серед адресатів — діти населеного пункту Золоте-4 навчаються за декілька сотень метрів від позицій військових. Невеличка одноповерхова школа чимось нагадує фортецю. На вікнах встановлені Червоним Хрестом захисні панелі. Найбільш безпечне місце під час обстрілів є коридор.
«Коли обстріл, ми виходимо сюди, до коридору. Ніякого бомбосховища у нас немає. Це колись були майстерні та амбулаторія. Стара школа згоріла і нам змогли виділити цю будівлю під школу. Звичайно страшно, коли обстрілюють. Нормальна людина, коли чує вибухи боїться. Просто, знаючи, що навколо тебе діти, намагаєшся триматися», — розповідає завідувач Золотівської школи Галина Єремеєва.
До прифронтової зони різдвяні подарунки привезли гвардійці зі складу Об'єднаних сил та капелани.
«Розпочали працювати з латвійськими друзями у 2016-му році. Тоді вперше гуманітарний вантаж прибув до Донецької та Луганської областей. Наше завдання — забезпечення доставки цих вантажів до прифронтових населених пунктів», – пояснив полковник Олег Балагура.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»