Мінцифри розпочало закрите бета-тестування програми електронного резидентства uResidency. Завдяки цій програмі громадяни інших країн зможуть зареєструвати та вести бізнес, а також сплачувати податки в Україні.

Програма спрямована на власників малого бізнесу з Азії та Європи. У фокусі — спеціалісти ІТ-галузі та фахівці, які надають онлайн-послуги в галузі креативної економіки. uResidency передбачає, що іноземці зможуть зареєструвати бізнес в Україні й автоматично сплачувати податки до нашого бюджету.

«Повномасштабне вторгнення істотно вплинуло на українську економіку. Нині ми повинні не просто відновити її до рівня 2021 року, а зробити так, щоб держава мала кошти на забезпечення армії та майбутню відбудову. uResidency — саме те рішення, яке допоможе системно залучати грошові потоки в Україну. У цієї програми величезний потенціал для відновлення нашої економіки і під час війни, і після її завершення»,— зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Програма стимулюватиме банківську галузь через масштабування цифрових продуктів на іноземні ринки, створюватиме додаткові можливості для залучення інвестицій та посилюватиме бренд України як цифрової держави.

Щоб стати е-резидентом, закордонним підприємцям не потрібно їхати в Україну. Для отримання статусу достатньо пройти одноразову офлайн-верифікацію в українській консульській установі у країні проживання. Усі інші процеси відбуваються повністю онлайн — від подання заявки на участь у програмі до відкриття банківського рахунку.

Після закінчення бета-тестування програма буде доступна громадянам перших чотирьох країн: Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії. Поступово цей список поповнюватиметься.

Як зазначає Міністерство цифрової трансформації, проєкт uResidency реалізують за підтримки Європейського Союзу в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.