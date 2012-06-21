Понад 6 тисяч жителів області вже скористалися відшкодуванням ставки за кредитами на впровадження енергоощадних технологій. Як зазначають у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА, жителі регіону завдяки спеціальній програмі отримують кредити на впровадження енергоощадних заходів з відшкодуванням 5—20% річних відсоткової ставки.
До реалізації програми залучено ПАТ АКБ «Львів», ВАТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «КСІ БАНК», ПАТ «БАНК ЮНІСОН» та кредитні спілки «Анісія», «Вигода», «Самопоміч», «Довіра», «Єднання», «Бойківщина», «Шанс», «Галицьке кредитне товариство». Також на Львівщині діє 19 районних програм здешевлення «теплих» кредитів. За ними з місцевих бюджетів надають додаткову компенсацію тіла кредиту чи відсоткової ставки. Директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження ЛОДА Михайло Мельник зауважує, що всі заходи, зокрема встановлення енергоощадного обладнання, орієнтовані на підвищення ефективності й зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням. «Заохочуємо жителів нашої області скористатися перевагами програм, які діють на Львівщині, й ефективно використовувати енергоресурси», — резюмує чиновник.