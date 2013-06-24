За майже два роки повномасштабної війни чимало українських лікарень, пологових будинків, поліклінік, амбулаторій та інших медзакладів зазнали значних ушкоджень або були зруйновані вщент російськими ракетами.

росія повністю знищила 195 об’єктів медзакладів, відновити їх неможливо. Ще 1497 об’єктів пошкоджено. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Миколаївської, Київської, Чернігівської, Дніпровської, Херсонської областей. Інформацію щодо Луганської області неможливо отримати в повному обсязі.

За цей час російська армія пошкодила 103 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 253 знищила та 125 захопила.

Ворог продовжує системно обстрілювати українську цивільну інфраструктуру, зокрема медичну. Попри це в Україні тривають роботи з відбудови медичної інфраструктури. Зокрема, йдеться про об’єкти, які зазнали незначних ушкоджень: вибито вікна, двері, пошкоджено фасад чи покрівлю тощо.Уже вдалося повністю відновити 451 об’єкт медзакладів, ще 404 відновлено частково. Найбільше — в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях, повідомляє МОЗ.