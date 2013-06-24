Для прозорого управління та ефективної діяльності державних підприємств у 2023 році Мінекономіки продовжило впроваджувати найкращі світові практики в їх управлінні. Йдеться про принципи корпоративного управління, які рекомендує Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), членом якої Україна планує стати. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Зрозуміле та прозоре управління впливає на збільшення інвестицій через підвищення довіри до державних компаній. Це важливо, щоб отримати фінансову підтримку у відбудові країни. Тому на підприємствах, які залишаться в державній власності, має бути повністю впроваджена система корпоративного управління. Це дозволить державі отримувати прибуток від стратегічних підприємств, які не можна приватизовувати, а самим підприємствам – залучати фінанси на вигідніших умовах», - зазначив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Розповідаємо про ключові зміни, які впровадили для кращого управління державними підприємствами у 2023 році.

Оператор газотранспортної системи України: у цьому році запрацювала Наглядова Рада підприємства. Її членів обрали через прозорий конкурс із залученням рекрутерів. Призначення наглядової ради було однією з важливих умов меморандуму з МВФ для отримання фіндопомоги. Уряд виконав її вчасно і це, в тому числі, дозволило Україні отримати в грудні третій транш за новою програмою співпраці з МВФ в еквіваленті 900 млн доларів.

НАЕК «Енергоатом»: завершується перетворення підприємства в акціонерне товариство. Також розпочалася робота із рекрутером для підготовки до оголошення конкурсу відбору членів Наглядової Ради. Ці кроки важливі для стабільної роботи енергетичного сектору, особливо зараз, у час війни. Також це дозволить залучати інвестиції в енергетичну галузь.

НЕК «Укренерго»: Уряд прийняв рішення оголосити конкурс на посаду незалежного члена наглядової ради. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) виділив грант на пошук компанії-рекрутера, яка буде займатись пошуком кандидата.

У 2023 року Міністерство економіки долучалося до формування наглядових рад НАК «Нафтогаз України» та АТ «Укрпошта». Їх склад затвердив Уряд ще на початку року.

Впродовж 2023 року тривало призначення незалежних членів у раді Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві за участю компанії з добору персоналу. Наглядова Рада Фонду запрацювала влітку.

Прикладом успішного корпоративного управління є стабільна робота державних банків під час війни. Це також результат роботи наглядової ради, яка управляє ризиками. Тож у 2023 році Кабінет Міністрів України оновив Наглядову Раду «Укрексімбанку» та призначив незалежних членів наступної Наглядової Ради «Ощадбанку». Попередній склад ради вперше обрали на сучасних засадах корпоративного управління.

Ще одне важливе досягнення року – вдосконалення відбору членів Наглядових Рад та керівників для найбільших державних підприємств (питання регулюється постановами КМУ №777, №142, №143). Зокрема, передбачили перевірку ділової репутації та незалежності кандидатів на посади.

Таке рішення було однією з умов виконання Меморандуму з Європейським Союзом, до якого прив’язана макрофінансова допомога на суму до 18 млрд євро.

Попри те, що Україна тільки подала заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку, Мінекономіки заповнило опитувальник ОЕСР щодо моніторингу дотримання окремих розділів Керівних принципів організації щодо корпоративного врядування на держпідприємствах. Це важливий сигнал довіри до України з боку партнерів.

Мінекономіки також вивчає французький досвід та співпрацює з Державним холдинговим агентством Франції, аби напрацювати варіанти консолідації функцій власника. Труднощі в управлінні стратегічними держпідприємствами пов'язані з тим, що ними керують 89 різних державних установ. Їх функції та обов’язки часто дублюються. Консолідація допоможе вирішити це та уникати надмірного політичного втручання.

Один із необхідних елементів реформи – ухвалення законопроекту 5593-д, який вдосконалює корпоративне управління. Зараз на розгляді у нардепів проект, готовий до другого читання. Також триває доопрацювання частини пропозицій та правок.

У 2024 році Мінекономіки продовжить працювати над впровадженням принципів корпоративного управління у стратегічних державних підприємствах. Зокрема, організовуватиме відбір Наглядових Рад, затвердить порядок оцінки їх роботи та проведе таку оцінку на кількох підприємствах.