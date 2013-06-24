За 2023 рік у країнах-учасницях Конвенції про процедуру спільного транзиту було успішно завершено більше 33,6 тис. переміщень, розпочатих митними органами України. Водночас в Україні було успішно завершено більше 7,6 тис. переміщень, розпочатих в інших країнах-учасницях Конвенції. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Тобто загалом за цей період оформлено 41 тис. таких декларацій, а з початку використання міжнародного застосування Україною NCTS (New Computerized Transit System) у жовтні 2022 року – 41,9 тисяч.

Водночас у 2023 році відбулось розширення застосування NCTS та залучення підприємств для надання авторизації на застосування транзитних спрощень відповідно до Конвенції: здійснено оцінку відповідності 57 підприємств та надано 182 авторизації на застосування транзитних спрощень. Ще понад 50 заяв від підприємств знаходяться на різних етапах розгляду.

Щодо гарантування при процедурі спільного транзиту за 2023 рік, відповідно до Конвенції в системі GMS зареєстровано:

46 загальних електронних гарантій, діючих 33 на загальну суму понад 109 млн євро;

2997 індивідуальних електронних гарантій, діючих 2669 на загальну суму майже 173 млн євро.

Держмитслужба продовжує надавати консультації як представникам бізнесу, так і посадовим особам митних органів.