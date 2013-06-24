Від правозахисних організацій надходять сигнали, що росія відмовляє у перетині російсько-білоруського кордону громадянам за українськими паспортами, які бажають повернутися в Україну через гуманітарний коридор Мокрани (білорусь) – Доманове (Україна). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Щоб допомогти в цій ситуації, правозахисники пропонують використовувати екстрений проїзний документ Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Він має посприяти громадянам України повернутися на підконтрольну Уряду територію.

Ця ініціатива стала предметом обговорень спеціальної наради під головуванням Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. У ній взяли участь представники Мінреінтеграції, Держприкордонслужби, МЗС, МВС та СБУ.

Присутні одностайно підтримали згадану пропозицію, оскільки застосування такого документа створить додаткові можливості для перетину українцями кордону росії та білорусі.

«Ми повинні зробити все, щоб у наших громадян було більше можливостей повернутися на Батьківщину. Використання екстреного проїзного документа МКЧХ стане додатковим інструментом для цього», – наголосила Ірина Верещук.

Довідково

Розроблений МКЧХ екстрений проїзний документ надається людям, які не мають паспорта чи іншого документа. Правовою підставою для його видачі є визнане МКЧХ універсальне право на гуманітарну ініціативу. Документ дійсний лише для поїздки в одну сторону.