Уряд затвердив Національну стратегію доходів на 2024—2030 роки, яка має стати ключовим елементом для зміцнення економіки та фінансової системи в Україні. Стратегію розробило Міністерство фінансів спільно з іншими міністерствами та відомствами за активної участі представників бізнесу, а також за підсумками проведених консультацій з міжнародними партнерами з розвитку, зокрема МВФ, Світового банку, ОЕСР.

Головна мета стратегії охоплює важливі напрями, які містять посилення фіскальної спроможності України, адаптацію податкового та митного законодавства до стандартів ЄС, створення стимулів для післявоєнного відновлення та економічного зростання.

Важливим завданням для досягнення цієї комплексної мети в межах стратегії передбачено створення надійної, прозорої та клієнтоорієнтованої системи в податковій і митній галузях, яка здатна забезпечити довіру громадян і бізнесу до державних інституцій.

Реалізація стратегії відбуватиметься послідовно. Спочатку заплановано внутрішню реформу податкових та митних органів, ключову в підготовці до подальших змін. Реформа полягає в обмеженні втручання контролюючих органів у діяльність бізнесу через консолідацію даних і перехід на роботу зі знеособленою інформацією. Далі має відбутися відновлення рівня довіри платників податків до органів, що критично для успішності нових податкових ініціатив. Лише після цього буде запроваджено заходи податкової та митної політик.

Загалом зі стратегією Україна рухатиметься до створення міцної та прозорої фінансової системи, готової відповідати сучасним міжнародним вимогам, повідомляє Міністерство фінансів.