Наступного року держава впроваджує безоплатну психологічну допомогу для ветеранів та їхніх рідних. Про це повідомила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна у прямому ефірі національного телемарафону “Єдині новини”, передає пресцентр Урядовий портал.

“В кожного Захисника, який повертається з фронту, має бути можливість піклуватися про своє ментальне здоров'я. Наше завдання зараз – створити дієву систему надання психологічної допомоги, доступної для кожного ветерана, який її потребує. Саме тому за ініціативи Мінветеранів, Уряд в грудні схвалив постанову, якою удосконалено надання психологічної допомоги для ветеранів та членів їхніх родин у позаклінічніх випадках”, – поінформувала Юлія Лапутіна.

Міністр наголосила, що така допомога є безоплатною і надається за трирівневою системою. Другий та третій рівень – за кошти бюджету Мінветеранів. І надання якісної психологічної допомоги має відбуватися, насамперед, у громадах, куди повертатимуться українські Захисники і Захисниці.

“Мінветеранів відшкодовуватиме вартість наданих послуг із психологічної допомоги спеціалізованим закладам будь-якої форми власності, в тому числі й фізичним особам-підприємцям, які надають такі послуги. Це означає, що наступного року держава буде сплачувати за надання психологічної допомоги ветеранам та їхнім рідним, тобто – безкоштовно для них”, – наголосила Юлія Лапутіна.

“Ментальне здоров’я є одним з основних елементів людського здоров’я. І завдяки тому, що ми будемо компенсувати послуги психологів, які працюють у громадах, ветеранам буде легше звернутися до фахівців та отримати якісну психологічну допомогу на місці”, – підкреслила очільниця Мінветеранів.

Нагадаємо, в Україні запроваджено трирівневу систему психологічної допомоги ветеранам. Перший рівень – соціально-психологічна підтримка та супровід. Другий рівень – психологічна допомога. Послуги можуть також надаватися у сімейній та груповій формі чи дистанційно. Третій рівень – комплексна медико-психологічна допомога. Вона надається мультидисциплінарними командами мінімум з чотирьох фахівців (1 лікар-психіатр та 3 психотерапевти/психологи).

Послуги ветеранам надаються безкоштовно.