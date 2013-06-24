Медичне обладнання фірми General Electric було придбано для спеціалізованих закладів охорони здоров’я. Закупівля КТ відбулася 2023 року в межах спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні».

Станом на грудень 2023 року 14 комп’ютерних томографів уже в Україні, постачання ще десяти заплановано на 2024-й. КТ-сканери вже встановлено та готують до введення в експлуатацію у медичних закладах Львівщини, Вінниччини, Тернопільщини, Івано-Франківщини та Закарпаття.

«Комп’ютерна томографія — один із ключових методів сучасної діагностики, який підвищує якість надання медичної допомоги пацієнтам. За програмою медичних гарантій наявність сучасного комп’ютерного томографа в лікарнях — одна з вимог Національної служби здоров’я України для контрактування закладу, тому Міністерство охорони здоров’я продовжує системно забезпечувати лікарні дорогим медичним обладнанням. У межах співпраці Міністерства охорони здоров’я України зі Світовим банком закупівля відбулася напряму у виробника, що забезпечує зокрема найкоротші строки постачання і гарантує якість обладнання та введення його в експлуатацію. Таке посилення діагностичної спроможності медичних закладів дає змогу підвищити ефективність надання своєчасної безоплатної медичної допомоги і зберегти здоров’я та життя пацієнтів», — зазначив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Уже поставлено та готують до монтажу комп’ютерні томографи у Хмельницькій обласній дитячій, Київській обласній дитячій, Калуській центральній районній лікарнях, Львівському обласному клінічному діагностичному центрі, Дунаєвецькій багатопрофільній, Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарнях, Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров’я України, Чернівецькій міській дитячій клінічній та Полтавській дитячій міській клінічній лікарнях.

Наступного року протягом січня — лютого КТ-сканери надійдуть ще в десять медичних закладів.

Отримання комп’ютерних томографів важливе для якісного надання діагностичних та лікувальних послуг в закладах охорони здоров’я.

Наявність обладнання дасть змогу лікарням охопити безоплатними обстеженнями більшу кількість пацієнтів, а також швидко й достовірно виявляти різноманітні патологічні відхилення і недуги та надавати своєчасну, високоякісну й ефективну медичну допомогу.

Джерело: МОЗ