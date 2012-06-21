Глава Європарламенту Антоніо Таяні схвалив надання Україні мільярда євро макрофінансової допомоги. Про це повідомив представник нашої країни при ЄС Микола Точицький у Twitter. «Рішення Європарламенту і Ради ЄС про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі мільярд євро було підписане президентом ЄП Таяні напередодні саміту Україна—ЄС. Велике спасибі за підтримку всім друзям України у ЄС!» — написав український дипломат.
Як повідомлялося, для надання макрофінансової допомоги Брюссель висував Києву певні вимоги. Головною з них було створення антикорупційного суду. Президент Петро Порошенко підписав Закон «Про Вищий антикорупційний суд» 11 червня, а 13 червня депутати Європарламенту проголосували за рішення надати нашій державі мільярд євро, котрі, як повідомила прес-служба ЄП, «допоможуть Україні покрити частину її потреб у зовнішньому фінансуванні в 2018—2019 роках». Петро Порошенко назвав це рішення євродепутатів «свідченням реального прогресу України на шляху реформ».