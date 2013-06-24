Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков підписав Галузеву угоду у сфері автомобільного транспорту на 2024-2026 роки з Федерацією роботодавців транспорту України, спільним представницьким органом Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З боку профспілкових організацій угоду підписали Голова Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України Володимир Вакулюк, Голова Федерації роботодавців транспорту України Орест Климпуш та Голова Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту Віктор Гербеда.

«Забезпечення сталого розвитку галузі автомобільного транспорту неможливе без взаємодії та співпраці із профільними організаціями, їх експертної підтримки. Підписана Угода передбачає залучення профспілкових організацій до розвитку галузі, формування політик та розробки рішень, що спрямовані на покращення галузі», – наголосив Олександр Кубраков

Підписана Угода передбачає участь уповноважених представників сторін у дорадчо- консультативних органах, у засіданнях і нарадах, пов’язаних з вирішенням питань діяльності автомобільного транспорту, стану безпеки руху, охорони праці на виробництві, а також членство в комісіях, конкурсних комітетах відповідно до законодавства.

Також йдеться про підготовку пропозицій, підготовку рекомендацій та висновків щодо програм економічного та соціального розвитку, законодавчих та інших нормативно-правових актів, що стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та безпеки руху суб'єктів соціального діалогу у сфері автомобільного транспорту.