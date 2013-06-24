Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС України залучалися 87 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 135 од. вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 83,34 га. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 26 тис. 352, Київщині – 9 тис. 490, Донеччині – 9 тис. 936, Миколаївщині – 6 тис. 833, Херсонщині – 10 тис. 124, Чернігівщині – 5 тис. 159, Сумщині – 2 тис. 925, Черкащині – 1 тис. 747.
Усього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 465 тис. 779 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 892 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 146 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 113 тис. 691 га.
У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.