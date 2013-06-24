За оперативними даними Державної казначейської служби України, у грудні 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло127,1 млрд грнподатків, зборів та інших платежів.

Серед платежів, справляння яких контролюють податкові та митні органи, основні надходження отримано за рахунок:

• 35,7 млрд грн— податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів;