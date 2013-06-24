Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що путінська партія “єдіная россія” обзавелась власною приватною армією ― так званою “чвк “еспаньола”. Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Вказане терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону “восток” як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

З 2023 року “еспаньолу” у своє розпорядження отримали партійці путіна ― терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з “єдіной россії” розпочався й триває активний рекрутинг.

До “чвк “еспаньола” беруть так званих футбольних “ультрас”, російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих “суб’єктів” рф та тимчасово окупованих територій України ― останніх використовують у “м’ясних” штурмах для створення статусу “бойового підрозділу”.

У пунктах рекрутингу до “еспаньйоли”, які діють на окупованих українських територіях, добровольцям за безпосередню участь у бойових діях проти України обіцяють по 220 тисяч рублів на місяць. Контракт ― мінімум на пів року.

Вмирати за москву також заманюють “страховими виплатами”:

1 млн рублів ― легке поранення;

2 млн рублів ― поранення середньої тяжкості;

3 млн рублів ― важке поранення;

5 млн рублів ― смерть.

Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого “гарматного м’яса” росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють “зниклими безвісти”, щоб не платити родичам рублів за посланого москвою на смерть годувальника.