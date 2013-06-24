Уряд ухвалив постанову за № 1384 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 і від 8 серпня 2023 р. № 837“, якою передбачено, що пенсіонерам з числа внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року та отримують пенсії через поточні рахунки в АТ “Ощадбанк“, термін проходження фізичної ідентифікації продовжено до 31 березня 2024 року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З інформацією щодо проходження фізичної ідентифікації можна ознайомитись за посиланнями:

Про ідентифікацію українських пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами

Як записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку