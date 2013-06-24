Відбулося обговорення пропозицій від учасників секторальної робочої групи із “зеленої” металургії, що працює в рамках підготовки плану для реалізації програми Ukraine Facility та для розробки галузевих стратегій розвитку. Діяльність групи координується Міністерством економіки України за аналітично-консалтингової підтримки Київської школи економіки та модерується McKinsey. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До роботи секторальної групи долучилося понад 70 зареєстрованих учасників, які представляли різні сектори металургійного комплексу, а також асоціації, офіси підтримки реформ, консалтингові компанії, банківські установи.

Заступник Міністра економіки України Олексій Соболев зазначив, що отримані від бізнесу пропозиції є важливими для розвитку сектору металургії та будуть враховані при підготовці Плану.

«Металургія займає одне із ключових місць у структурі економіки. Історично Україна входить до числа 20 найбільших виробників та експортерів металургійної продукції, сталі, чавуну та прокату. Незважаючи на значний негативний вплив війни на розвиток галузі, цілі та амбіції України залишаються конкурентними та узгоджуються з глобальними трендами. Ми маємо потенціал для забезпечення потреб ринку “зеленої” металургії відповідно до глобальних цілей декарбонізації», — зазначив заступник Міністра економіки України Олексій Соболев.

Він наголосив, що 39 з 50 млрд євро програми Ukraine Facility будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності в Україні. Водночас спеціальний інвестиційний інструмент дозволить інвесторам отримати фінансування через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні фінансові інституції. На ці потреби у програмі передбачено 8 млрд євро для покриття ризиків у пріоритетних секторах, що має стимулювати залучення в українську економіку понад 40 млрд євро.

Загалом після проведення трьох експертних обговорень від учасників групи було отримано 38 пропозицій, 35 з яких запропоновано до розгляду. Зокрема, ініціативи стосуються реформування галузі “зеленої” сталі та енергії (13), рівня споживання сталі (6), вдосконалення рециркуляційної економіки (3), покращень у сферах логістики (8) та фінансових ресурсів (5).

За результатами опрацювання пропозицій, 15 запропонованих політик було рекомендовано до впровадження. Вони націлені на гармонізацію законодавства, державну підтримку розвитку галузі, покращення інвестиційного клімату та державне регулювання. Водночас 12 пропозицій потребують більш детального аналізу, а 7 ініціатив були враховані у секторах з енергетики та логістики.

У рамках роботи секторальної групи бізнес надав пропозиції щодо 46 інвестиційних проектів на суму $7,4 млрд. Проекти здебільшого стосуються прокату (29), зеленої сталі (7), рециркуляції ресурсів (5) та гірничодобувного комплексу (3). Пропозиції інвестиційних проектів у “зелену” сталь переважно спрямовані на розвиток виробництва зі зниженими викидами вуглецю, впровадження технологій DRI/HBI та виробництво продукції з доданою вартістю, ефективну рециркуляцію ресурсів та повторну переробку відходів виробництва.

Формат Плану не передбачає включення у нього інвестиційних проектів, проте їх аналіз та опрацювання необхідні для визначення пріоритетних підсекторів для розвитку. Відповідні пропозиції будуть передані Уряду та можуть бути розглянуті при розробленні довгострокової секторальної стратегії.

Створення секторальних робочих груп є однією з активностей проекту Good Governance Fund «Економічний хаб: ефективна політика управління публічними фінансами та візія зростання», який реалізується за підтримки Уряду Великої Британії (UK Aid). Імплементаторами проекту є Abt Britain та Київська Школа Економіки.