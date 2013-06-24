За оперативними даними, надходження до зведеного бюджету 2023 року за платежами, що контролюють податківці, становлять 1213,6 млрд грн. До державного бюджету надійшло 783,6 млрд грн, до місцевих бюджетів — 430 млрд.

Надходження до загального фонду державного бюджету 2023 року становили 740,1 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100,7%. На рахунки платників відшкодовано 132,4 млрд грн ПДВ.

У розрізі податків показники розпису Міністерства фінансів перевиконано з податку на прибуток підприємств на 29,9% (+33,1 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — на 15,9% (+14,2 млрд грн).

У розрізі основних платежів 2023-го приріст порівняно з минулим роком становить з податку та збору на доходи фізичних осіб 18,6 % (+27,6 млрд грн), податку на прибуток підприємств — 22,9% (+26,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — в 1,3 раза (+25 млрд гривень).

Місцеві бюджети 2023 року отримали 430 млрд грн, що на 37,3 млрд грн, або на 9,5% більше, ніж 2022-го, повідомляє ДПС.