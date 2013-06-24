Цього року команда Міністерства цифрової трансформації продовжила відкривати найзатребуваніші послуги в «Дії», розвивати військові технології та цифровізувати різні сфери життя українців.

«До 2024 року нам вдалося реалізувати 90% того, що ми планували у сфері трансформації послуг, покриття інтернетом, розвитку цифрових навичок та IT-сектору. 2023-го ми продовжили розвивати «Дію», створили Стратегію розвитку інновацій, відкрили кластер Brave1 та продовжили підтримувати військові технології для посилення фронту», — зазначив віцепрем’єр-міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Дія» перетворилася на головний інструмент комунікації між українцями та державою. За рік до застосунку приєднався мільйон користувачів. Загалом «Дією» користуються майже 20 мільйонів українців.

На порталі та в застосунку доступні понад 130 послуг, більш ніж 30 з яких запустили у 2023 році. Серед головних досягнень — робота програми «єВідновлення». Завдяки сервісу тисячі українців, житло яких пошкоджено через російську агресію, змогли отримати фінансову допомогу на ремонт домівки. А власники зруйнованого майна — можливість отримати компенсацію та придбати нове житло.

За цей рік започатковано цифрову реформу Держстату. Зокрема, розроблено новий портал зі статистичною інформацією та дашбордами. Команді Мінцифри разом із профільними міністерствами вдалося створити найкращі умови для виробників БпЛА. Продовжили розвивати військові технології та відкрили Defense tech кластер Brave1, який уже профінансував 137 розробок.

Серед пріоритетних напрямів роботи — телеком-галузь. Нині в Україні працюють майже 47 тисяч Старлінків, з них 25 тисяч отримали цього року.

Міністерство продовжило розвивати фіксований інтернет та мобільний зв’язок: за рік забезпечено понад 3 тисячі навчальних закладів Wi-Fi в укриттях, більш ніж 2,7 мільйона українців отримали інтернет, стійкий до знеструмлень, а понад 540 сіл уперше скористалися 4G-зв’язком, повідомляє Мінцифри.