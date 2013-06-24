2023 року обсяги закупівель, які було проведено через систему Prozorro, порівняно з торішніми зросли утричі — до 480 млрд грн. Станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко, виступаючи на заході Prozorro Awards.

«Україна задає тренд у світі на те, що в закупівлях «всі мають бачити все». І це навіть в умовах повномасштабної війни. Хочу подякувати всім, хто користується послугами системи Prozorro. У наших планах зробити так, щоб система державних закупівель стала основою для відновлення України. І те, що Світовий банк уже визнав відповідність системи Prozorro своїм правилам, — дуже важливий знак довіри.

Першим тендери в системі Prozorro розпочав проводити проєкт UKaid TAPAS для закупівель за гроші донорів. Чекаємо на те, що до них найближчим часом приєднаються ЄБРР та інші міжнародні партнери, які також використовуватимуть систему Prozorro для відновлення України.

Торік система пережила певну трансформацію під вимоги воєнного часу: було істотно скорочено тривалість процедур, з’явилася можливість приховувати чутливу інформацію, було масштабовано швидкий та ефективний інструмент закупівель Prozorro Market. У підсумку обсяги закупівель, проведені через систему Prozorro, 2023 року зросли втричі. І станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже у конкурентний та відкритий спосіб», — наголосила Юлія Свириденко.

За її словами, яскравою ілюстрацією того, наскільки прозоро працює система публічних закупівель, стало повернення незбройних оборонних закупівель Міністерства оборони України до системи Prozorro. У підсумку лише за пів року на цих тендерах вдалося заощадити майже 7 млрд грн, або 16% бюджету. Усього ж за підсумками 2023 року за завершеними тендерами замовникам вдалося знизити ціну своїх закупівель на 37 млрд грн від очікуваної вартості.

За словами заступника міністра економіки Надії Бігун, закупівлі, крім економії коштів, мають ще і стратегічне значення. Адже в майбутньому вони стимулюватимуть внутрішнє виробництво товарів та послуг.

Закупівлі можуть дати поштовх локальному бізнесу й виробникам, які готові долучатися до відбудови країни. Адже система добре знайома українському бізнесу. А це плюс до наших економічних пріоритетів — підтримки українських виробників та залучення інвестицій у реальний сектор.

«Витрачання державних коштів на товари внутрішнього виробництва має стати нашою новою філософією. Адже публічні закупівлі в інтересах внутрішніх виробників — ознака зрілості та спроможності держави. І що найголовніше — можливість повернути майже 40% коштів назад у бюджет у вигляді податків. Це посилить стійкість нашої економіки, збільшить податкові надходження й дасть змогу створити нові робочі місця», — розповіла Надія Бігун.

Під час заходу Prozorro Awards 2023 Юлія Свириденко вручила дві нагороди. Звання «Замовник з найбільш конкурентними закупівлями» отримала Укрпошта. Ця компанія провела понад 400 конкурентних закупівель за рік і отримала найвищу середню конкуренцію на закупівлях замовників — 3,11 пропозиції на тендер.

Титул «Незламні закупівлі» отримав Херсонський регіональний онкологічний центр, який провів найбільшу кількість конкурентних закупівель серед замовників із частково окупованих регіонів — 31.

Джерело: Міністерство економіки