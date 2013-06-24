2023 року онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» допомогли заробити до бюджетів різних рівнів понад 14 млрд грн. Ці кошти надійшли за підсумками майже 20 тис. успішних торгів, які відбулися в системі цього року. За підсумками аукціонів стартова ціна на активи зросла майже вдвічі.

«На кінець 2023 року через державні онлайн-аукціони в системі «Прозорро. Продажі» реалізовують публічні активи на понад 20 ринках. Це підсумок ухвалених законодавчих рішень уряду та парламенту, а також ефективності системи, яка допомагає залучати кошти до державного та місцевих бюджетів вже понад сім років. Цього року майже 26 тисяч учасників — малий, середній та великий бізнес, а також громадяни, що шукали активи для своїх потреб, узяли участь в електронних торгах. Вони купували та орендували на онлайн-аукціонах державну і комунальну нерухомість, землю, отримували у прозорий спосіб спецдозволи на користування надрами, промисел, змагалися за активи банкрутів, ліквідованих банків. А це важливий внесок і в залучення приватних інвестицій в державні та комунальні активи, й у забезпечення стабільності економіки», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Із 14 млрд грн понад 4,8 млрд грн становлять кошти, які залучив Фонд гарантування вкладів від продажу активів банків, що ліквідуються. Майже 3,3 млрд грн надійшло до бюджетів різних рівнів за підсумками онлайн-аукціонів з малої приватизації державного та комунального майна. Ще майже 2,7 млрд грн одержали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків із кредиторами боржників. Майже 1,4 млрд грн 2023 року становлять доходи організаторів земельних торгів за підсумками успішних електронних аукціонів.

«2023 року в системі «Прозорро.Продажі» реалізовували активи на державних онлайн-аукціонах понад 3,5 тисячі організаторів. Це Фонд гарантування вкладів, Фонд держмайна, профільні відомства, громади, державні підприємства, арбітражні керуючі, приватні виконавці та бізнеси. Завдяки цьому зросла і кількість аукціонів, які вони оголосили, і виставлених на торги активів. Загалом цього року три із чотирьох активів продавали або здавали в оренду через онлайн-аукціони в системі з першого разу. Це свідчить про запит на активи в системі та готовність бізнесу вже на перших торгах інвестувати в них», — прокоментував СЕО «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.

За кількістю успішних аукціонів найактивніше із системою цього року працювала Укрзалізниця — понад 2 тис. завершених торгів. Серед топ-5 організаторів — Укртелеком, Держрибагентство та регіональні відділення Фонду держмайна у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Найдорожчий реалізований актив у системі 2023 року — майно збанкрутілогоПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», яке продали за майже 700 млн грн. Серед топ-3 активів з найвищою фінальною вартістю — два лоти від Фонду гарантування вкладів. Заправа вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях, її обладнання та бездокументарних акцій переможець сплатив понад 680 млн грн.Права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді ТЦ «Магелан» у Києві, майнового комплексу та дебіторську заборгованість, що належали колишній дочірній структурі російського банку, продали за понад 620 млн грн.

Джерело:

Міністерство економіки