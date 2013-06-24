Цивілізований світ все більше наближається до досягнення мети у процесі усунення росії зі світових ринків атомних технологій. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко в підсумковому інтерв’ю в ефірі національного телемарафону «Єдині новини», передає Урядовий портал.

«Росіян не буде на цивілізованих ринках. Я впевнений, бо світ рухається в цьому напрямку. Ми усуваємо перепону за перепоною для того, щоб це відбулося», - зазначив він.

Очільник Міненерго підкреслив, що атомна енергетика – досить складна сфера, тому процес заміщення постачальників ядерного палива і технологій відбувається значно повільніше, ніж в інших енергетичних галузях.

«Звичайно, ми б хотіли, щоб це відбувалося швидше, але атомна енергетика – це складний вид індустрії і генерації... І дуже важливо, щоб санкції запрацювали, бо це єдина інтелектуальна стаття експорту в енергетиці росії. Немає чого варварам робити на цивілізованих ринках», - наголосив Міністр.

За словами Германа Галущенка, ще на початку повномасштабної війни лідери низки європейських країн висловлювали скепсис щодо перспектив посунення росії з ринків ядерного палива.

«Але ми це зробили за півтора року. Якщо ти хочеш досягти мети, завжди є шлях, як це зробити. Безумовно, це потребує зусиль, партнерства і об’єднання. Але рівень солідарності, який є на сьогодні з Україною саме в енергетичній сфері, – величезний», - зазначив він.

Міністр наголосив, що сьогодні у світі відбувається ренесанс атомної енергетики, і дуже важливо підтримувати цей процес, який допоможе досягнути зокрема цілей «зеленого» переходу.

У цьому контексті критично важливо не допустити жодного інциденту на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, адже це може поставити під сумніви перспективи подальшого розвитку атомної галузі. Герман Галущенко підкреслив, що росія має якнайшвидше залишити територію ЗАЕС і передати станцію під повний контроль українського персоналу, виконавши тим самим вимоги резолюції МАГАТЕ, яка була ухвалена останньою Генеральною конференцією агентства.