Тепер кожен, хто вже отримав житловий сертифікат через застосунок Дія, може забронювати кошти для купівлі будинку або квартири, - повідомив Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресцентр Урядовий портал.

Що значить «забронювати кошти»? Це необхідно, щоб система знала, що ви плануєте здійснити покупку житла. Протягом 5 робочих днів надійде підтвердження в застосунку Дія про те, що кошти заброньовані. Після цього у вас є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі-продажу нового житла. Якщо ви не встигнете за цей час – потрібно буде повторно подавати заяву на бронювання коштів у Дії.

Важливо! До укладання угоди про придбання житла за сертифікатом, вам потрібно припинити право власності на той об’єкт нерухомості, який був зруйнований.

Це можна зробити у нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора або в ЦНАПі. Ця процедура не вимагатиме від вас складних дій. З вашого боку: ⁃ заява, ⁃ документ, що засвідчує право власності, - техзвіт про повне знищення майна, який видає комісія органів місцевого самоврядування. На даному етапі команда проекту провела навчання по роботі з сертифікатами для першої частини державних нотаріусів.

До речі, для цієї послуги наша команда створила спеціальний сайт https://renovation.gov.ua

, на якому ви можете знайти відповіді на найпоширеніші запитання, оновлення програми чи дати свій зворотній зв'язок. Також зауважу, що ви можете придбати будь-яку квартиру чи будинок – первинку або вторинку, в будь-якому регіоні країни, незалежно від того, де знаходиться зруйнована нерухомість. Якщо вартість обраної вами нерухомості вища, ніж вартість сертифіката ви можете доплатити з власних коштів.

Разом з тим можливо об’єднати кілька сертифікатів для придбання одного об’єкта нерухомості. Якщо вартість нерухомості менша, ніж номінал сертифіката — різницю ви зможете отримати вже з прийняттям процедури стягнення репарацій з рф.

Станом на сьогодні сформовано 1636 сертифікатів на суму понад 3 мільярди гривень. Компенсації будуть здійснюватися в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття. На цьому етапі на сертифікат можливо тільки купити квартиру або будинок. Але вже в січні-лютому очікуємо можливості реалізації сертифіката на придбання будматеріалів та замовлення робіт – для тих, хто хоче побудувати новий будинок самостійно, на власній земельній ділянці.

Також триває експериментальний проект щодо обстеження житла на тимчасово окупованих територіях. У першому кварталі очікуємо перших результатів, які стане можливо масштабувати на інші ТОТ. Просимо із розумінням поставитися до можливих технічних збоїв — система є унікальною, взаємодіє з кількома існуючими реєстрами та максимально спрощує бюрократичні процедури, однак для попередження зловживань повне спрощення, як у випадку з державною грошовою допомогою на ремонти, поки що ускладнено.